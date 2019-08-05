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РИА Новости

Омбудсмен заявила о проверке жалоб на задержание детей на митинге в Москве

Вчера, 19:22
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Четыре жалобы, полученные от родителей подростков, задержанных на митинге в субботу в Москве, изучаются, содержание жалоб не всегда вызывает доверие и будет проверяться, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
В субботу пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированной акции протеста в центре Москвы, посвященной выборам в Мосгордуму, за различные нарушения задержаны около 600 человек. Московская полиция призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждала о риске провокаций. Как ранее заявил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, на митинге были задержаны десятки несовершеннолетних детей.
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"Всего мы получили четыре жалобы от родителей, чьих детей задержали на митинге в субботу. Двое из задержанный детей - не москвичи. По их утверждению, они были на экскурсии. Сейчас мы разбираемся с этими жалобами", - сообщила Потяева.
Омбудсмен заявила, что в ближайшее время планирует встретиться с родителями задержанных подростков и обсудить все моменты, которые указаны в обращении.
"Потом в зависимости от исхода разговора будем связываться с коллегами из тех органов, которые указаны в жалобе. Могу сказать, что не все внушает доверие в этих жалобах", - заключила омбудсмен.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек, причем некоторые, в том числе организаторы несогласованных акций, были задержаны повторно. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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