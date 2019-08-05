Омбудсмен заявила о проверке жалоб на задержание детей на митинге в Москве

Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019. Архивное фото

Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Четыре жалобы, полученные от родителей подростков, задержанных на митинге в субботу в Москве, изучаются, содержание жалоб не всегда вызывает доверие и будет проверяться, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

В субботу пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированной акции протеста в центре Москвы, посвященной выборам в Мосгордуму, за различные нарушения задержаны около 600 человек. Московская полиция призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждала о риске провокаций. Как ранее заявил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, на митинге были задержаны десятки несовершеннолетних детей.

"Всего мы получили четыре жалобы от родителей, чьих детей задержали на митинге в субботу. Двое из задержанный детей - не москвичи. По их утверждению, они были на экскурсии. Сейчас мы разбираемся с этими жалобами", - сообщила Потяева.

Омбудсмен заявила, что в ближайшее время планирует встретиться с родителями задержанных подростков и обсудить все моменты, которые указаны в обращении.

"Потом в зависимости от исхода разговора будем связываться с коллегами из тех органов, которые указаны в жалобе. Могу сказать, что не все внушает доверие в этих жалобах", - заключила омбудсмен.