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РИА Новости

Зеленский обсудил с Джонсоном сотрудничество после выхода Британии из ЕС

Вчера, 19:13
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и обсудил отношения двух стран после выхода Британии из ЕС, сообщила пресс-служба президента Украины.
"Речь шла также о дальнейшем развитии украинско-британских двусторонних отношений, в частности, после выхода Великобритании из состава ЕС, а также о необходимости интенсификации контактов на высшем уровне", - сообщила пресс-служба.
Зеленский также поздравил Бориса Джонсона с победой на недавних выборах лидера Консервативной партии Великобритании и поблагодарил британское правительство за неизменную позицию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также помощь стране в осуществлении реформ и усилении обороноспособности.
Ранее в Великобритании сменился премьер-министр. Им стал Борис Джонсон, а прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить консерваторов. Джонсон же пообещал в любом случае вывести страну из ЕС 31 октября. Еврокомиссия уже подтвердила позицию ЕС о том, что согласованный договор об условиях "развода" является единственным возможным и не подлежит пересмотру.
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