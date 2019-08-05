КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Энергетики ввели в Ачинском районе режим повышенной готовности из-за взрывов на военном складе в Красноярском крае, сообщает пресс-служба энергохолдинга "Россети Сибирь".

Ранее в правительстве края сообщили, что в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Губернатор вылетел на место ЧП. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. При взрыве пострадали восемь человек, трое из них госпитализированы. Есть тяжелые и в удовлетворительном состоянии.

"В Красноярском крае в связи с пожаром в Ачинском районе энергетиками введён режим повышенной готовности. Введение особого режима связано с взрывами пороховых зарядов к артиллерийским снарядам у села Каменка Ачинского района Красноярского края", - говорится в сообщении.