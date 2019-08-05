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РИА Новости

Энергетики ввели в Ачинском районе режим повышенной готовности

Вчера, 19:08
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© REUTERS / STRINGERВзрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
© REUTERS / STRINGER
КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Энергетики ввели в Ачинском районе режим повышенной готовности из-за взрывов на военном складе в Красноярском крае, сообщает пресс-служба энергохолдинга "Россети Сибирь".
Ранее в правительстве края сообщили, что в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Губернатор вылетел на место ЧП. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. При взрыве пострадали восемь человек, трое из них госпитализированы. Есть тяжелые и в удовлетворительном состоянии.
"В Красноярском крае в связи с пожаром в Ачинском районе энергетиками введён режим повышенной готовности. Введение особого режима связано с взрывами пороховых зарядов к артиллерийским снарядам у села Каменка Ачинского района Красноярского края", - говорится в сообщении.
В компании сообщили, что ограничений электроснабжения на сетях "Россети Сибирь" нет, все потребители запитаны. Энергообъекты, попадающие в зону возможного воздействия, – ТЭЦ ОАО "Русал Ачинск" – подстанция "Назаровская ГРЭС". Осмотр объектов энергоснабжения будет осуществлён при ближайшей возможности.
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