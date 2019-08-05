Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Россия пять лет назад, в августе 2014 года, запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.

"За последние пять лет наша страна снизила импорт продовольствия на 31,2% - с 43,3 миллиарда долларов в 2013 году до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году. Благодаря реализации политики импортозамещения Россия достигла и превзошла пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности по ряду ключевых продуктов питания", - говорится в сообщении.

В частности, удельный вес российского зерна и зернобобовых культур в общем объеме ресурсов внутреннего рынка по итогам 2018 года составил 99,4%, что выше порогового значения Доктрины в 95%, сахара - 95,7% (порог - 80%), растительного масла - 81,5% (против 80%), мяса и мясопродуктов - 92,8% (против 85%).

"Практически соответствует целевому показателю в 95% показатель по картофелю (94,7% в 2018 году). Наблюдается некоторое отставание от значений продбезопасности по молоку и соли, при этом Минсельхоз ожидает, что позитивный тренд, наблюдающийся в молочной отрасли, позволит достичь целевых показателей в течение ближайших 7-8 лет", - добавляет министерство.