Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T18:55Z
https://ria.ru/20190805/1557192593.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155585/60/1555856055_0:61:3072:1789_1036x0_80_0_0_df84d6e70aba76d4a8b11aeff9dc11d0.jpg
РИА Новости

Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть

Вчера, 18:55
2905
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрилавок с сыром на гастрономическом фестивале
Прилавок с сыром на гастрономическом фестивале
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Прилавок с сыром на гастрономическом фестивале. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Россия пять лет назад, в августе 2014 года, запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.
"За последние пять лет наша страна снизила импорт продовольствия на 31,2% - с 43,3 миллиарда долларов в 2013 году до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году. Благодаря реализации политики импортозамещения Россия достигла и превзошла пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности по ряду ключевых продуктов питания", - говорится в сообщении.
В частности, удельный вес российского зерна и зернобобовых культур в общем объеме ресурсов внутреннего рынка по итогам 2018 года составил 99,4%, что выше порогового значения Доктрины в 95%, сахара - 95,7% (порог - 80%), растительного масла - 81,5% (против 80%), мяса и мясопродуктов - 92,8% (против 85%).
Покупатели в супермаркете
4 августа, 12:14
Россия не может полностью заместить импортные продукты, считают в ТПП
"Практически соответствует целевому показателю в 95% показатель по картофелю (94,7% в 2018 году). Наблюдается некоторое отставание от значений продбезопасности по молоку и соли, при этом Минсельхоз ожидает, что позитивный тренд, наблюдающийся в молочной отрасли, позволит достичь целевых показателей в течение ближайших 7-8 лет", - добавляет министерство.
"В целом действие ограничительных мер придало импульс развитию агропромышленного комплекса России, способствовало притоку инвестиций, созданию дополнительных рабочих мест как в сельском хозяйстве, так и в смежных отраслях", - заключает Минсельхоз.
9830118
Обсудить 3
Министерство сельского хозяйства РФЕвросоюзРоссияСШАЭкономика
Рекомендуем
Город Тбилиси, Грузия
Власти Грузии сообщили о сокращении числа российских туристов
РИА
Новости
Круизный лайнер и конный экипаж в порту Гаваны
В Лиссабоне жители выступают против развития круизного туризма
Девушка ест гамбургер
Туристы рассказали, сколько денег тратят в путешествиях на еду
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Лента
новостей
Молодая пара в туристическом агентстве
Определены самые популярные у российских туристов авиамаршруты
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Британия хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
В Германии ответили на заявления МИД России о вмешательстве
Зона вылета болгарского аэропорта Бургас
Российские туристы задержанного рейса из Бургаса вылетели в Москву
Яхты у причала в Ялте
Крым к началу августа посетили более четырех миллионов туристов
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Галерея современного искусства Tate Modern в Лондоне
Подросток выхватил сына у женщины и сбросил с десятого этажа
Здание Министерства иностранных дел России
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела России
Российские рубли
Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить им командировочные
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
09:00Прорыв в биоинженерии: найден способ управлять токсичностью наночастиц
09:00"Кому нужен чистый воздух в тюрьме": как бизнес будет следить за экологией
08:57На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии
08:54В Минобороны назвали сроки ликвидации пожара на складе под Ачинском
08:51В Азербайджане более 70 человек отравились на свадьбе
08:46Китай примет ответные меры в случае размещения американских ракет в АТР
Лента новостейМолния