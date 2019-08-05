В Пензенской области три человека пострадали при столкновении двух фур

ПЕНЗА, 5 авг - РИА Новости. Два грузовика столкнулись в понедельник в Никольском районе Пензенской области, в результате пострадали взрослый и двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля "Камаз" с полуприцепом под управлением 41-летнего водителя и автомобиля Man с полуприцепом под управлением 53-летнего мужчины. В результате происшествия водитель и двое пассажиров "Камаза" - мальчики восьми и 13 лет - с телесными повреждениями доставлены в больницу", - сказал собеседник агентства.