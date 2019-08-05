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РИА Новости

В Пензенской области три человека пострадали при столкновении двух фур

Вчера, 18:54
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ПЕНЗА, 5 авг - РИА Новости. Два грузовика столкнулись в понедельник в Никольском районе Пензенской области, в результате пострадали взрослый и двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло в 17.10 мск на 92-м километре автодороги Городище - Никольск - деревня Ночка.
"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля "Камаз" с полуприцепом под управлением 41-летнего водителя и автомобиля Man с полуприцепом под управлением 53-летнего мужчины. В результате происшествия водитель и двое пассажиров "Камаза" - мальчики восьми и 13 лет - с телесными повреждениями доставлены в больницу", - сказал собеседник агентства.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, детали происшествия уточняются, добавил он.
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