На День Индии в парк Сокольники привезут воду из Ганга

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В парке "Сокольники" с 9 по 11 августа пройдет фестиваль "День Индии" (www:indiaday.ru) его обширная программа включает грандиозное шествие колесниц Радха-ятра, шоу барабанщиков, ярмарку индийских товаров, праздничный концерт, танцевальный флешмоб, разнообразные мастер-классы, а в один из дней 25 пар смогут пожениться на фестивале по традиционным индийским канонам, рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" организатор праздника, президент Индийского национального культурного центра "Сита" Сэмми Котвани.

"В шестой раз парк "Сокольники" примет фестиваль "День Индии". Всех гостей, по традиции, ждут зажигательные индийские песни и танцы, роспись хной, флешмобы, лекции, мастер-классы и йога. Впервые на празднике пройдет грандиозное шествие колесниц и просмотр любимого индийского кино. Самым трогательным моментом станет торжественная регистрация брака. В этом году 25 пар изъявили желание соединить себя узами брака по индийскому обычаю", - сообщил Котвани.

Нынешний фестиваль, объединяющий все самое лучшее, что может показать далекая и загадочная Индия, разместится на площади свыше пяти тысяч квадратных метров, ожидается, что в нем примут участие около двух миллионов гостей. Все, кто зарегистрируется на сайте фестиваля, сможет бесплатно продегустировать великолепную индийскую кухню, а пенсионеров ждут приятные призы и подарки, добавил он.

Как отметила ивент-координатор фестиваля Даша Котвани, с каждым годом "День Индии" привлекает все большее количество посетителей.

"Всех гостей при входе будет встречать огромных размеров макет Тадж-Махала – священной для всех индусов мечети, которая находится в Агре. Одним из удивительных сюрпризов станет возможность искупаться в воде реки Ганг, которую специально доставят в столицу. Всех, кто в ней искупается, будут ждать исполнение желаний, счастье и здоровье",- рассказала она.

Директор центра изучения Культуры Индии Татьяна Назарова рассказала журналистам, что в трехдневной концертной программе фестиваля примут участие более четырехсот человек, порядка 50 творческих коллективов выступят на 20 тематических площадках. Свое мастерство на столичной сцене продемонстрируют коллективы из Санкт-Петербурга, Кирова и Подмосковья. Самому юному участнику концерта исполнилось всего пять лет.

Также гостей ждет "Солнечная поляна" - зона йоги и релакса, где будут раскинуты шатры с мастер-классами по йоге и медитации, шатер мудреца с полезными лекциями, детские зоны для йоги и творчества. "Здесь вы научитесь правильно медитировать и дышать, узнаете о здоровом питании",- рассказала инструктор по йоге Юлия Голубева.

На площадках фестиваля также пройдут шахматный турнир для детей и взрослых, мастер- класс по изучению языка хинди, все желающие смогут научиться исполнять мантры, а также принять участие в благотворительной лотерее, средства от которой пойдут в фонд поддержки больных детей. Специальным гостем торжества станет знаменитый индийский астролог Аджай Бхамби.

Организатором "Дня Индии" является Индийский национальный культурный центр СИТА при поддержке посольства Индии в России, министерства Культуры РФ и правительства Москвы.