В Костромской области заявили о сокращении долговой нагрузки

КОСТРОМА, 5 авг – РИА Новости. Государственный долг Костромской области за июнь-июль 2019 года сократился на 300 миллионов рублей и составил порядка 101,8% по отношению к собственным доходам, погашение госдолга идет с опережением графика, сообщает администрация региона.

Ранее сообщалось, что максимально высокая долговая нагрузка на областной бюджет зафиксирована более двух лет назад. По состоянию на 1 апреля 2017 года она составила 151,5%. С тех пор государственный долг региона значительно снизился. По итогам первых пяти месяцев 2019 года долговая нагрузка составила 108%.

Об очередном сокращении госдолга в июне-июле сообщил на еженедельном совещании в администрации региона директор областного департамента финансов Игорь Замураев.

"Долговые обязательства по кредитам кредитных организаций за данный период сокращены на 300 миллионов рублей. С начала года региональный долг уменьшился на 1,3 миллиарда рублей… В сравнении с началом года долговая нагрузка на областной бюджет снижена со 115,2% до 101,8%", - отметил Замураев, добавив, что экономия расходов на обслуживание долга в текущем году оценивается в 74 миллиона рублей.

Власти подчеркивают - такой результат стал возможен благодаря росту собственных доходов бюджета. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета с начала 2019 года выросли на 1,442 миллиарда рублей или 13,4% к аналогичному периоду прошлого года и составили 12,2 миллиарда рублей.

"Высокие темпы роста обеспечены по основным доходным источникам областного бюджета, в том числе, налогу на прибыль организаций (+19,5%), НДФЛ (+10,3%), акцизам (+23,5%), налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (+11,4%), плате за использование лесов (+11,2%)", - говорится в сообщении.

Игорь Замураев подчеркнул, что область с опережением выполняет обязательства перед Минфином по погашению долга. Губернатор Костромской области Сергей Ситников на совещании подчеркнул, что такую финансовую политику нужно вести очень жестко, последовательно добиваясь решения поставленных задач.