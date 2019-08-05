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РИА Новости
Костромская область

В Костромской области заявили о сокращении долговой нагрузки

Вчера, 18:33
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
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© РИА Новости / Илья Питалев
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КОСТРОМА, 5 авг – РИА Новости. Государственный долг Костромской области за июнь-июль 2019 года сократился на 300 миллионов рублей и составил порядка 101,8% по отношению к собственным доходам, погашение госдолга идет с опережением графика, сообщает администрация региона.
Ранее сообщалось, что максимально высокая долговая нагрузка на областной бюджет зафиксирована более двух лет назад. По состоянию на 1 апреля 2017 года она составила 151,5%. С тех пор государственный долг региона значительно снизился. По итогам первых пяти месяцев 2019 года долговая нагрузка составила 108%.
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3 июня, 15:59
Госдолг Костромской области сократился на миллиард рублей
Об очередном сокращении госдолга в июне-июле сообщил на еженедельном совещании в администрации региона директор областного департамента финансов Игорь Замураев.
"Долговые обязательства по кредитам кредитных организаций за данный период сокращены на 300 миллионов рублей. С начала года региональный долг уменьшился на 1,3 миллиарда рублей… В сравнении с началом года долговая нагрузка на областной бюджет снижена со 115,2% до 101,8%", - отметил Замураев, добавив, что экономия расходов на обслуживание долга в текущем году оценивается в 74 миллиона рублей.
Власти подчеркивают - такой результат стал возможен благодаря росту собственных доходов бюджета. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета с начала 2019 года выросли на 1,442 миллиарда рублей или 13,4% к аналогичному периоду прошлого года и составили 12,2 миллиарда рублей.
"Высокие темпы роста обеспечены по основным доходным источникам областного бюджета, в том числе, налогу на прибыль организаций (+19,5%), НДФЛ (+10,3%), акцизам (+23,5%), налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (+11,4%), плате за использование лесов (+11,2%)", - говорится в сообщении.
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Игорь Замураев подчеркнул, что область с опережением выполняет обязательства перед Минфином по погашению долга. Губернатор Костромской области Сергей Ситников на совещании подчеркнул, что такую финансовую политику нужно вести очень жестко, последовательно добиваясь решения поставленных задач.
"Уже к сентябрю, когда в финансовые документы будут внесены изменения в связи с фактическим увеличением доходов областного бюджета, долговые обязательства будут составлять уже 100,2% (при обязательстве 100% к концу года)", - заверил Замураев.
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