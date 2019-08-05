Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся на груди во время концерта в Москве

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Костюм американской певицы Дженнифер Лопес расстегнулся на груди во время концерта в Москве.
Лямка комбинезона отстегнулась, когда Лопес исполняла песню "Ain't It Funny". Однако артистка не обратила на это внимания и продолжила выступление.
Через некоторое время она поменяла белый костюм на красное платье.
Накануне в Москве прошел концерт поп-певицы и актрисы Дженнифер Лопес It's My Party в честь пятидесятилетия исполнительницы. Через неделю она выступит в Петербурге, а затем в Турции, Испании и Египте.