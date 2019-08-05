Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся на груди во время концерта в Москве

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Костюм американской певицы Дженнифер Лопес расстегнулся на груди во время концерта в Москве.

Лямка комбинезона отстегнулась, когда Лопес исполняла песню "Ain't It Funny". Однако артистка не обратила на это внимания и продолжила выступление.

Через некоторое время она поменяла белый костюм на красное платье.