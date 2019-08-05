Трамп выразил соболезнования Мексике в связи со стрельбой в Эль-Пасо

ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА новости. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования руководству и жителям Мексики в связи с гибелью граждан этой страны в массовом расстреле в Эль-Пасо.
"Сегодня мы шлем наши сочувствия президенту Мексики (Андресу Мануэлю Лопесу) Обрадору и всему народу Мексики в связи с гибелью их граждан в результате стрельбы в Эль-Пасо", - сказал Трамп в телевизионном обращении в понедельник.
В субботу утром 21-летний мужчина открыл стрельбу в торговом центре в городе Эль-Пасо на границе США с Мексикой. В результате атаки погибли 20 человек, еще более 20 получили ранения. Среди погибших и раненых – шесть граждан Мексики. Стрелок был задержан, его подозревают в расовой ненависти и обвиняют в терроризме.
Президент США выразил соболезнования родным погибших и пострадавшим в атаке в Эль-Пасо, а также в произошедшей в ночь на воскресенье атаке на бар в штате Огайо американцам. "Наши сердца разбиты Америка скорбит по павшим", - сказал президент США.
За минувшие выходные в США в результате массовых расстрелов погибли 29 человек.
В ночь на воскресенье еще девять человек были убиты в результате стрельбы у ночного бара в городе Дэйтон в штате Огайо. Полиции в течение менее чем минуты удалось застрелить нападавшего, им оказался 24-летний местный житель, в числе убитых - его сестра. Мотивы стрелявшего выясняются. Инцидент в Дэйтоне стал 251 случаем массовой стрельбы в США с начала года.