Трамп выразил соболезнования Мексике в связи со стрельбой в Эль-Пасо

ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА новости. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования руководству и жителям Мексики в связи с гибелью граждан этой страны в массовом расстреле в Эль-Пасо.

"Сегодня мы шлем наши сочувствия президенту Мексики (Андресу Мануэлю Лопесу) Обрадору и всему народу Мексики в связи с гибелью их граждан в результате стрельбы в Эль-Пасо", - сказал Трамп в телевизионном обращении в понедельник.

В субботу утром 21-летний мужчина открыл стрельбу в торговом центре в городе Эль-Пасо на границе США с Мексикой. В результате атаки погибли 20 человек, еще более 20 получили ранения. Среди погибших и раненых – шесть граждан Мексики. Стрелок был задержан, его подозревают в расовой ненависти и обвиняют в терроризме.

Президент США выразил соболезнования родным погибших и пострадавшим в атаке в Эль-Пасо, а также в произошедшей в ночь на воскресенье атаке на бар в штате Огайо американцам. "Наши сердца разбиты Америка скорбит по павшим", - сказал президент США.

За минувшие выходные в США в результате массовых расстрелов погибли 29 человек.