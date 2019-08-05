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РИА Новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО Арашукова, его отца и кузена

Вчера, 17:48
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСоветник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным продление ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова - советника главы "Газпром межрегионгаз", и кузена Руслана, гендиректора компаний "Газпром газораспределение Астрахань" и "Газпром межрегионгаз Астрахань", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Басманного районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей от 27 июня оставить без изменения",- огласила судья.
Представители клана Арашуковых останутся в СИЗО как минимум до 30 сентября.
Защита кузена Арашукова добивалась его освобождения, ссылаясь, в том числе, на психологическую экспертизу троих детей Руслана Арашукова. В материалах сказано, что детям рекомендована работа с психологом.
"Подзащитный является заложником неэффективной работы следователей. Его содержание под стражей вызвало моральные и психологические перегрузки у детей, что есть в результатах экспертизы", - заявил адвокат Игорь Стрешенец.
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
27 июня, 16:32
Арашуков рассказал, что на него вешают убийство за плевок в портрет
В свою очередь адвокат экс-сенатора Марина Андреева отметила, что следствие не смогло обосновать, зачем Арашукова и дальше держать в СИЗО.
"[Следователи] говорили, что им необходимо время для проведения экспертизы. Однако какие экспертизы должны быть проведены, так и не стало известно", - недовольна она.
Адвокаты отца - Рауля Арашукова в своем выступлении отметили, что по делу по-прежнему нет потерпевшей стороны.
""Газпром" у нас не признан потерпевшим, а моему подзащитному вменяется хищение у "Газпрома". Тогда он должен здесь присутствовать в качестве потерпевшего", - сказал Владимир Постанюк.
Следователь со своей стороны сообщил, что "ни у следствия, ни у суда не возникало сомнений о причастности Рауфа Арашукова к инкриминируемым преступлениям".
По ее словам, продлить арест необходимо, поскольку в разных регионах России еще не завершены все необходимые следственные действия (какие именно – не уточняется). Кроме того, полагает он, обвиняемые на свободе смогут угрожать свидетелям.
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Рауль АрашуковДело клана АрашуковыхРауф АрашуковМосковский городской судРоссияПроисшествия
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