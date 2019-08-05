Мосгорсуд оставил в СИЗО Арашукова, его отца и кузена

Советник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным продление ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова - советника главы "Газпром межрегионгаз", и кузена Руслана, гендиректора компаний "Газпром газораспределение Астрахань" и "Газпром межрегионгаз Астрахань", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Басманного районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей от 27 июня оставить без изменения",- огласила судья.

Представители клана Арашуковых останутся в СИЗО как минимум до 30 сентября.

Защита кузена Арашукова добивалась его освобождения, ссылаясь, в том числе, на психологическую экспертизу троих детей Руслана Арашукова. В материалах сказано, что детям рекомендована работа с психологом.

"Подзащитный является заложником неэффективной работы следователей. Его содержание под стражей вызвало моральные и психологические перегрузки у детей, что есть в результатах экспертизы", - заявил адвокат Игорь Стрешенец.

В свою очередь адвокат экс-сенатора Марина Андреева отметила, что следствие не смогло обосновать, зачем Арашукова и дальше держать в СИЗО.

"[Следователи] говорили, что им необходимо время для проведения экспертизы. Однако какие экспертизы должны быть проведены, так и не стало известно", - недовольна она.

Адвокаты отца - Рауля Арашукова в своем выступлении отметили, что по делу по-прежнему нет потерпевшей стороны.

""Газпром" у нас не признан потерпевшим, а моему подзащитному вменяется хищение у "Газпрома". Тогда он должен здесь присутствовать в качестве потерпевшего", - сказал Владимир Постанюк.

Следователь со своей стороны сообщил, что "ни у следствия, ни у суда не возникало сомнений о причастности Рауфа Арашукова к инкриминируемым преступлениям".