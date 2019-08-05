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РИА Новости
Взрывы на Шри-Ланке

На Шри-Ланке задержали членов группировки, связанной с терактами в апреле

Вчера, 17:33
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© AP Photo / Gemunu AmarasingheСотрудники полиции Шри-Ланки во время антитеррористического рейда
Сотрудники полиции Шри-Ланки во время антитеррористического рейда
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
Сотрудники полиции Шри-Ланки во время антитеррористического рейда . Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Полиция Шри-Ланки задержала трех предполагаемых членов группировки "Джамаат аль-Миллату Ибрагим", связанной с серией терактов в апреле текущего года, жертвами которой стали около 250 человек, сообщает газета Sunday Times.
Задержания прошли в городе Ампара на востоке страны. По данным полиции, подозреваемые участвовали в стрелковой подготовке вместе с предполагаемым организатором терактов Мохамедом Захраном. Расследование полиции продолжается.
Двадцать первого апреля в различных частях Шри-Ланки прогремела серия из восьми взрывов, унесших, по данным минздрава, жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. Среди погибших - 42 иностранца, россиян среди них нет. Полиция считает, что к терактам имеют непосредственное отношение три группировки: "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", "Джамаат аль-Миллату Ибрагим" и "Вилайя ас-Сейлани".
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По информации правительства Шри-Ланки, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов ИГ*. Как сообщил ранее действующий начальник полиции республики Чандана Викрамаратне, на сегодняшний день все предполагаемые организаторы и исполнители "пасхальных" взрывов задержаны либо уничтожены.
* Запрещенная в России террористическая группировка
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