На Шри-Ланке задержали членов группировки, связанной с терактами в апреле

Задержания прошли в городе Ампара на востоке страны. По данным полиции, подозреваемые участвовали в стрелковой подготовке вместе с предполагаемым организатором терактов Мохамедом Захраном. Расследование полиции продолжается.

Двадцать первого апреля в различных частях Шри-Ланки прогремела серия из восьми взрывов, унесших, по данным минздрава, жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. Среди погибших - 42 иностранца, россиян среди них нет. Полиция считает, что к терактам имеют непосредственное отношение три группировки: "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", "Джамаат аль-Миллату Ибрагим" и "Вилайя ас-Сейлани".