Жители Ачинска покидают город после взрыва на складе

Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Жители Ачинска, вблизи которого произошли взрывы на складе воинской части, на личном транспорте эвакуируются в сторону Красноярска, сообщила РИА Новости местная жительница Екатерина Лебедева.

Ранее власти Ачинска попросили жителей города подготовиться к эвакуации.

"Сейчас на выезде есть пробки в сторону Красноярска. Люди хотят самостоятельно эвакуироваться из опасной зоны", - сказала Лебедева.

В краевом управлении МВД сообщили, что в связи с чрезвычайным происшествием в Каменке автодорога Ачинск - Назарово перекрыта для движения всех видов транспорта.