Жители Ачинска покидают город после взрыва на складе

КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Жители Ачинска, вблизи которого произошли взрывы на складе воинской части, на личном транспорте эвакуируются в сторону Красноярска, сообщила РИА Новости местная жительница Екатерина Лебедева.
Ранее власти Ачинска попросили жителей города подготовиться к эвакуации.
"Сейчас на выезде есть пробки в сторону Красноярска. Люди хотят самостоятельно эвакуироваться из опасной зоны", - сказала Лебедева.
В краевом управлении МВД сообщили, что в связи с чрезвычайным происшествием в Каменке автодорога Ачинск - Назарово перекрыта для движения всех видов транспорта.
По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень.