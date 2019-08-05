На шахте "Новодружеская" в Луганской области произошла авария

КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Авария произошла на шахте "Новодружеская" в Луганской области Украины, на глубине 860 метров вышла из строя насосная установка, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
"На горизонте 860 (на глубине 860 метров - ред.) вышла из строя насосная установка. Вода быстро прибывает и горизонт затапливается", - написал Волынец на своей странице в Facebook.
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По его словам, представители технической и производственной службы предприятия принимают все возможные меры для устранения аварии.