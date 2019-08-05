Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T17:22Z
https://ria.ru/20190805/1557186802.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/103002/65/1030026555_0:177:3000:1865_1036x0_80_0_0_cd8727df4f78a7638ad3f967976e5f8e.jpg
РИА Новости

На шахте "Новодружеская" в Луганской области произошла авария

Вчера, 16:30
53
© Flickr / wwwuppertalУгольная шахта. Архивное фото
Угольная шахта. Архивное фото
© Flickr / wwwuppertal
КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Авария произошла на шахте "Новодружеская" в Луганской области Украины, на глубине 860 метров вышла из строя насосная установка, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
"На горизонте 860 (на глубине 860 метров - ред.) вышла из строя насосная установка. Вода быстро прибывает и горизонт затапливается", - написал Волынец на своей странице в Facebook.
Каски рабочих. Архивное фото
2 октября 2017, 14:13
В Волынской области шахтеры не вышли на работу из-за долгов по зарплате
По его словам, представители технической и производственной службы предприятия принимают все возможные меры для устранения аварии.
101000
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеМихаил ВолынецУкраинаВ мире
Рекомендуем
Шахтеры
Горнякам из Донецкой области пообещали выплатить долги по зарплате
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал массовые расстрелы людей в Техасе и Огайо "атакой на нацию"
ГЭС
В WWF не считают крупные российские ГЭС экологичными
Мальчик опускает бюллетень в урну на избирательном участке во Львове в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
Советник Зеленского: на следующих выборах можно будет голосовать онлайн
Лента
новостей
Вильнюс
Российское посольство ответило на слова главы МИД Литвы о событиях в Москве
Выступление Бето О'Рурка
Кандидат в президенты истерически рассмеялся, комментируя бойню в США
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга Народа
Советник Зеленского предложил создать IT министерство
Газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
Офис Зеленского изучит ситуацию с транзитом газа из России после 2019 года
Жители Горловки у гаража, разрушенного вследствие обстрела. 8 июля 2019
Партия Бойко предложила создать в Раде комитет по решению проблем Донбасса
Люди пытаются загасить огонь после взрыва возле Национального института рака, Каир, Египет. 4 августа 2019
Число погибших при взрыве в Каире возросло до 20
Денежные купюры и монеты США и Украины
На Украине расследуют схемы отмывания денег через облигации госзайма
Люди пытаются загасить огонь после взрыва возле Национального института рака, Каир, Египет. 4 августа 2019
Взорвавшаяся в Каире машина была заминирована
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
В Салехарде пенсионерка погибла при пожаре в социальном доме
Скорая помощь в Азербайджане
В Азербайджане более 70 человек отравились на свадьбе
На месте ДТП в Сасовском районе Рязанской области. 6 августа 2019
В региональном минздраве уточнили число погибших при ДТП под Рязанью
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
09:00Прорыв в биоинженерии: найден способ управлять токсичностью наночастиц
09:00"Кому нужен чистый воздух в тюрьме": как бизнес будет следить за экологией
08:57На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии
08:54В Минобороны назвали сроки ликвидации пожара на складе под Ачинском
Лента новостейМолния