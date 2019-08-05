Выход США из ДРСМД серьезно осложнил ситуацию в мире, заявил Путин

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Выход США из ДРСМД серьезнейшим образом осложнил ситуацию в мире, появились фундаментальные риски для всех, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина в связи с односторонним выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Россия вынуждена с сожалением констатировать, что односторонний, под надуманным предлогом, выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, разрушение одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями серьезнейшим образом осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски для всех", - говорится в заявлении.

"Подчеркну, ответственность за случившееся полностью лежит на американской стороне", - добавил Путин.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.