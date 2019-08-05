В Петербурге женщина-пилот не смогла вылететь в рейс до погашения долга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Женщина-пилот из Пушкина не смогла вылететь в свой первый рейс за рубеж, пока не погасила штрафы ГИБДД, долги перед налоговой службой и по кредитам на общую сумму почти 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, в отношении девушки 1993 года рождения было возбуждено 127 исполнительных производств, из которых более 100 – по взысканию штрафов ГИБДД на общую сумму более 130 тысяч рублей, в основном за превышение скорости и неправильную парковку. Кроме ГИБДД, претензии также предъявили налоговая служба и кредитные организации. Общая сумма долга составила 996 тысяч рублей.

Отмечается, что девушка не реагировала на требования исполнительных документов, в отношении нее были применены меры принудительного характера, в том числе ограничение права выезда за пределы РФ.

Девушка-пилот была остановлена в одном из аэропортов.