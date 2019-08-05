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РИА Новости

В Петербурге женщина-пилот не смогла вылететь в рейс до погашения долга

Вчера, 16:25
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© Depositphotos / NatamcВид через иллюминатор самолета
Вид через иллюминатор самолета
© Depositphotos / Natamc
Вид через иллюминатор самолета. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Женщина-пилот из Пушкина не смогла вылететь в свой первый рейс за рубеж, пока не погасила штрафы ГИБДД, долги перед налоговой службой и по кредитам на общую сумму почти 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу.
По данным ведомства, в отношении девушки 1993 года рождения было возбуждено 127 исполнительных производств, из которых более 100 – по взысканию штрафов ГИБДД на общую сумму более 130 тысяч рублей, в основном за превышение скорости и неправильную парковку. Кроме ГИБДД, претензии также предъявили налоговая служба и кредитные организации. Общая сумма долга составила 996 тысяч рублей.
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Отмечается, что девушка не реагировала на требования исполнительных документов, в отношении нее были применены меры принудительного характера, в том числе ограничение права выезда за пределы РФ.
Девушка-пилот была остановлена в одном из аэропортов.
"Как выяснилось, жительница Пушкина является вторым пилотом одной из авиакомпаний, и впервые отправлялась рейсом за рубеж, но покинуть пределы пограничного поста не смогла. В тот же день гражданка погасила задолженность в полном объеме, а также сумму исполнительского сбора, вынесенного за неисполнение требований исполнительных документов в установленный срок", - говорится в сообщении.
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