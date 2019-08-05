Власти Приангарья не получали данных ГП по искажению статистики о пожарах

ИРКУТСК, 5 авг – РИА Новости. Власти Приангарья не получали от Генпрокуратуры конкретных данных по искажению статистики о тушении пожаров, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы правительства региона Ирина Алашкевия.

Ранее представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил РИА Новости, что власти Иркутской области и других регионов России, страдающих сейчас от масштабных лесных пожаров, искажали статистику в этой сфере, в частности, данные о времени ликвидации пожаров и расстоянии до населенных пунктов.

"Нам не понятно, о каких конкретных цифрах и примерах идет речь и почему кроме Иркутской области названы неконкретные другие регионы", - сказала Алашкевия.

Она уточнила, что благодаря спутниковому мониторингу сегодня получить точную информацию о масштабах возгорании и их расстоянии от населенных пунктов не представляет труда.