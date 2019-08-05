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РИА Новости

СМИ сообщили об аресте имущества экс-начальника одесской полиции

Вчера, 16:01
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© Фото : Национальня полиция УкраиныЭкс-глава Одесской полиции Дмитрий Головин
Экс-глава Одесской полиции Дмитрий Головин
© Фото : Национальня полиция Украины
Экс-глава Одесской полиции Дмитрий Головин. Архивное фото
КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество бывшего начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина, которого подозревают в хищениях в особо крупных размерах, сообщает в понедельник агентство “Украинские новости” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Головина задержали по подозрению в хищении в особо крупных размерах в четверг. Он занимал должность начальника полиции Одесской области с ноября 2016 года по апрель 2019 года. Соломенский районный суд Киева отправил Головина под домашний арест.
“Имущество арестовали”, - приводит слова собеседника агентство.
По его словам, речь идет об аресте квартир, машин и баз отдыха, которые принадлежат Головину и его близким, были вещественным доказательством в уголовном деле.
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