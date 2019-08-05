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РИА Новости

Очевидец приняла взрывы на военном складе под Ачинском за фейерверк

Вчера, 15:55
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© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Жительница города Ачинска Наталья Зыкова рассказала РИА Новости, как приняла за фейерверк взрывы над воинской частью в Красноярском крае.
По ее словам, звуки взрывов она услышала еще 2,5 часа назад, но подумала, что это работы в карьере. Часть расположена от города примерно в 15 километрах.
"Под Ачинском военная часть в Каменке, там склады военных снарядов... Услышала взрывы, потом взрывы стали почаще. Вышла на улицу и со стороны дома наблюдала свечение, как от фейерверков", - сказала она.
Собеседница агентства добавила, что в Ачинске эвакуация не объявлялась. "Вот пока с вами разговаривала, опять шторы затряслись", - добавила женщина.
Взрыв в Ачинском районе
Вчера, 15:01
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По данным экстренных служб региона, один ребенок и трое взрослых пострадали при взрыве на артиллерийском складе в Ачинском районе Красноярского края. МЧС сообщило об эвакуации в радиусе 20 километров.
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