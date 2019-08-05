Очевидец приняла взрывы на военном складе под Ачинском за фейерверк

КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Жительница города Ачинска Наталья Зыкова рассказала РИА Новости, как приняла за фейерверк взрывы над воинской частью в Красноярском крае.

По ее словам, звуки взрывов она услышала еще 2,5 часа назад, но подумала, что это работы в карьере. Часть расположена от города примерно в 15 километрах.

"Под Ачинском военная часть в Каменке, там склады военных снарядов... Услышала взрывы, потом взрывы стали почаще. Вышла на улицу и со стороны дома наблюдала свечение, как от фейерверков", - сказала она.

Собеседница агентства добавила, что в Ачинске эвакуация не объявлялась. "Вот пока с вами разговаривала, опять шторы затряслись", - добавила женщина.