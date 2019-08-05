Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T15:48Z
https://ria.ru/20190805/1557181733.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155717/99/1557179974_206:252:2752:1684_1036x0_80_0_0_4cf9ab4d01e2ad9785616d05aac433fd.jpg
РИА Новости

Шойгу направил своего заместителя на место ЧП под Красноярском

Вчера, 15:48
457
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил своего заместителя Дмитрия Булгакова к горящему в Ачинском районе Красноярского края складу, сообщает Минобороны.
"По решению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для организации мероприятий по оперативной ликвидации возгорания склада Центра МТО Центрального военного округа в Ачинский район Красноярского края направлен заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков с группой специалистов штаба МТО", - говорится в сообщении.
Специальная техника МЧС РФ
Вчера, 15:41
"Как на войне". Очевидцы о взрывах в воинской части под АчинскомВ Красноярском крае прогремел взрыв на территории воинской части, сообщается о четырех пострадавших, в том числе ребенке. В эфире радио Sputnik жители Ачинска, который находится в двадцати километрах от части, рассказали об обстановке в городе.
По данным экстренных служб региона, один ребенок и трое взрослых пострадали при взрыве на артиллерийском складе в Ачинском районе Красноярского края. МЧС сообщило об эвакуации в радиусе 20 километров.
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края
Вчера, 15:22
В Ачинске проходит экстренное заседание штаба из-за ЧП на военном складе
510311
Обсудить 0
ЧП на военном складе в Красноярском краеСергей ШойгуКрасноярский крайРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края
На горящих военных складах в Красноярском крае находятся 40 тысяч снарядов
РИА
Новости
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
В МЧС подтвердили экстренную эвакуацию населения в Ачинске
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Под Красноярском эвакуируют два населенных пункта из-за взрывов на складе
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
В Ачинске проходит экстренное заседание штаба из-за ЧП на военном складе
Лента
новостей
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар, где идут бои с мятежниками
Сирийская армия возобновила боевые действия в Идлибе
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
В Красноярском крае прогремел взрыв на территории воинской части
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Ассоциация юристов России прокомментировала провокации перед выборами в МГД
Президент РФ Владимир Путин
Россия не отказывается от своих односторонних обязательств, заявил Путин
Взрыв в Ачинском районе
На месте ЧП на складе под Красноярском применили пожарную бронетехнику
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Эстония отказалась признавать выданные жителям Донбасса российские паспорта
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
В Красноярском крае эвакуируют три населенных пункта и детский лагерь
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края
При взрыве на военном складе в Красноярском крае пострадали четыре человека
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
РЖД ограничили движение на участке в Красноярском крае из-за ЧП на складе
Взрыв в Ачинском районе
Экстренные службы назвали причину пожара в воинской части под Красноярском
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Один человек пропал после взрывов на военном складе под Ачинском
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
09:00Прорыв в биоинженерии: найден способ управлять токсичностью наночастиц
09:00"Кому нужен чистый воздух в тюрьме": как бизнес будет следить за экологией
08:57На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии
Лента новостейМолния