Шойгу направил своего заместителя на место ЧП под Красноярском

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил своего заместителя Дмитрия Булгакова к горящему в Ачинском районе Красноярского края складу, сообщает Минобороны.
"По решению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для организации мероприятий по оперативной ликвидации возгорания склада Центра МТО Центрального военного округа в Ачинский район Красноярского края направлен заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков с группой специалистов штаба МТО", - говорится в сообщении.
Вчера, 15:41"Как на войне". Очевидцы о взрывах в воинской части под АчинскомВ Красноярском крае прогремел взрыв на территории воинской части, сообщается о четырех пострадавших, в том числе ребенке. В эфире радио Sputnik жители Ачинска, который находится в двадцати километрах от части, рассказали об обстановке в городе.
По данным экстренных служб региона, один ребенок и трое взрослых пострадали при взрыве на артиллерийском складе в Ачинском районе Красноярского края. МЧС сообщило об эвакуации в радиусе 20 километров.