Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T15:33Z
https://ria.ru/20190805/1557180906.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40894/39/408943938_0:148:2763:1702_1036x0_80_0_0_c6881559672c9cb9948373359940457f.jpg
РИА Новости

Экс-полицейскому, сбившему насмерть подростка в Саратове, вынесли приговор

Вчера, 15:33
4404
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСуд
Суд
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА/САРАТОВ, 5 авг - РИА Новости. Бывший сотрудник городского управления МВД, который насмерть сбил 14-летнего подростка в Саратове, получил 4,5 года колонии общего режима, сообщается на сайте СК РФ.
Следствием и судом установлено, что вечером 17 мая пьяный экс-сотрудник УМВД России по Саратову управлял автомобилем Kia Ceed. Нарушив ПДД, он сбил на обочине дороге 14-летнего подростка, который скончался от травм. Подчеркивается, что водитель хотел скрыться с места происшествия, однако столкнулся с другими автомобилями. Сообщается, что мужчина "попытался спастись бегством, но был заблокирован свидетелями".
Отмечается, что на предварительном следствии и в суде мужчина полностью признал свою вину.
"Приговором суда ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен иск потерпевшей стороны на сумму 800 000 рублей", - говорится в сообщении.
Автомобиль полиции. Архивное фото
5 мая 2016, 16:20
В Саратове полицейский автомобиль врезался в мотоцикл, двое человек ранены
Суд признал экс-полицейского виновным по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
СК ранее опубликовал видео в WhatsApp, на котором виден момент ДТП: двое пешеходов идут по обочине дороги, их догоняет ехавший в попутном направлении легковой автомобиль и сбивает одного из пешеходов так, что тот пролетает несколько метров вперед. Также видео содержит кадры допроса обвиняемого, который признался, что перед ДТП был на рыбалке, где выпил пива, а потом поехал домой.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД, фигурант дела уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кресло судьи. Архивное фото
5 июля, 14:39
В Саратове водитель получил год колонии за то, что пьяным сбил гаишника
5102155
Обсудить 2
МВД РоссииСледственный комитет РФСаратовПроисшествия
Рекомендуем
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
Мосгорсуд оставил в СИЗО Арашукова, его отца и кузена
РИА
Новости
Поезд Сапсан
Следователи изучают видео с камер после гибели зацепера на "Сапсане"
Полиция
Девочку, которую искали под Волгоградом четыре дня, нашли живой
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Костромской области осудили за убийство, совершенное 16 лет назад
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Коми возбудили дело из-за гибели девочки после нападения волка
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Молоточек судьи
В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек
Фотография, опубликованная пользователем rhiannatxylor в Twitter
Девушка раскрыла измену парня с помощью одной детали на фото
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Один из фигурантов дела о массовых беспорядках скрылся и объявлен в розыск
Галерея современного искусства Tate Modern в Лондоне
Подросток выхватил сына у женщины и сбросил с десятого этажа
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД
Блогер Владислав Синица на заседании Пресненского суда города Москвы
Суд арестовал блогера Синицу за призывы к насилию над детьми силовиков
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар, где идут бои с мятежниками
Сирийская армия возобновила боевые действия в Идлибе
Певец Вилли Токарев
Стала известна причина смерти Вилли Токарева
Высокоскоростной поезд Сапсан
Источник сообщил об установлении личности зацепера, погибшего на "Сапсане"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
09:00Прорыв в биоинженерии: найден способ управлять токсичностью наночастиц
09:00"Кому нужен чистый воздух в тюрьме": как бизнес будет следить за экологией
08:57На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии
Лента новостейМолния