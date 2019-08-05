Экс-полицейскому, сбившему насмерть подростка в Саратове, вынесли приговор

МОСКВА/САРАТОВ, 5 авг - РИА Новости. Бывший сотрудник городского управления МВД, который насмерть сбил 14-летнего подростка в Саратове, получил 4,5 года колонии общего режима, сообщается на Бывший сотрудник городского управления МВД, который насмерть сбил 14-летнего подростка в Саратове, получил 4,5 года колонии общего режима, сообщается на сайте СК РФ.

Следствием и судом установлено, что вечером 17 мая пьяный экс-сотрудник УМВД России по Саратову управлял автомобилем Kia Ceed. Нарушив ПДД, он сбил на обочине дороге 14-летнего подростка, который скончался от травм. Подчеркивается, что водитель хотел скрыться с места происшествия, однако столкнулся с другими автомобилями. Сообщается, что мужчина "попытался спастись бегством, но был заблокирован свидетелями".

Отмечается, что на предварительном следствии и в суде мужчина полностью признал свою вину.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен иск потерпевшей стороны на сумму 800 000 рублей", - говорится в сообщении.

Суд признал экс-полицейского виновным по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

СК ранее опубликовал видео в WhatsApp, на котором виден момент ДТП: двое пешеходов идут по обочине дороги, их догоняет ехавший в попутном направлении легковой автомобиль и сбивает одного из пешеходов так, что тот пролетает несколько метров вперед. Также видео содержит кадры допроса обвиняемого, который признался, что перед ДТП был на рыбалке, где выпил пива, а потом поехал домой.