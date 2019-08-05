Названы самые популярные места Москвы по версии пользователей Instagram

Вид со смотровой площадки МГУ им. М.В. Ломоносова на Международный деловой центр "Москва-Сити" в Москве.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Деловой центр "Москва-Сити", Красная площадь и ВДНХ вошли в тройку самых популярных достопримечательностей Москвы у блогеров, Деловой центр "Москва-Сити", Красная площадь и ВДНХ вошли в тройку самых популярных достопримечательностей Москвы у блогеров, сообщает официальный сайт правительства Москвы.

Опираясь на мнения пользователей Instagram, комитет по туризму столицы подготовил рейтинг наиболее популярных столичных достопримечательностей.

Деловой центр "Москва-Сити" в районе Пресненской набережной — одна из новейших достопримечательностей города. Комплекс образуют почти 20 небоскребов, самый высокий из которых достигает 374 метра. По своей популярности хештег #москвасити обогнал даже хэштэг Красной площади, набрав свыше 4,8 миллиона публикаций.

С хэштэгами #красная площадь, #redsquare и #кремль суммарно опубликовано более 4,13 миллиона фото и видео.

На ВДНХ гостей привлекают уникальные павильоны и фонтаны, регулярные экспозиции и выставки музеев, творческие ярмарки. В этом году Выставка празднует свой 80-летний юбилей. Число публикаций в соцсети уже превысило 1,9 миллиона и продолжает расти.

Старинную московскую улицу Арбат (ее протяженность - всего 1 200 метров) пользователи отметили на фотографиях свыше 840 тысяч раз.

Здание МГУ на Воробьевых горах является ярким образцом сталинского ампира и одним из архитектурных символов столицы. Хештег #мгу собрал около 800 тысяч публикаций.

Красоту музея-заповедника "Царицыно" запечатлели свыше 641 тысячи пользователей Instagram. Публикаций с хештегом #коломенское - уже более 391 тысячи.