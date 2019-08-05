НАТО объяснила причины расширения деятельности альянса после холодной войны

БРЮССЕЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, зачем альянсу после распада СССР и прекращения холодной войны понадобилось выйти за пределы своей традиционной зоны ответственности: это было необходимо, чтобы блок продолжил существование, несмотря на роспуск Организации Варшавского договора.

"Нужно понимать, что в течение 40 лет НАТО не действовала за пределами своей территории. В течение этих лет мы делали только одно - сдерживали СССР. И все. И мы делали это очень успешно, потому что холодная война завершилась без единого выстрела, и мир сохранился", - заявил Столтенберг, выступая перед студентами в Новой Зеландии, куда прибыл с рабочим визитом. Запись его выступления распространила пресс-служба альянса.

По его словам, когда пала Берлинская стена, когда холодная война завершилась, люди начали спрашивать, нужен ли альянс по-прежнему, "потому что Варшавский пакт, который был своего рода противоположностью НАТО, прекратил существование, СССР был распущен".

"И был вопрос, должна ли НАТО тоже прекратить существование. НАТО должна была либо выйти из дела, либо выйти за пределы своей территории в Европе и Северной Америке. И мы решили сделать второе, выйти за пределы зоны, чтобы остановить этнические войны на Балканах, помогать бороться с пиратством в Африке, бороться с терроризмом в Афганистане и так далее", - сказал он.

По его словам, это примеры действия НАТО за пределами территории, но у альянса при этом нет роли быть ответственной за разрешение всех конфликтов. "Мы не просим НАТО быть вовлеченной во все конфликты в мире. Ключевая задача альянса - защищать от нападения", - отметил он.

Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией был подписан в 1955 году. Представители восьми государств объяснили заключение договора необходимостью ответных мер на создание НАТО и включение в этот блок Западной Германии.