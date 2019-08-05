В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек

ВОЛГОГРАД, 5 авг - РИА Новости. Бывшая судья Татьяна Рыжих, устроившая ДТП с двумя погибшими в Волгограде, приговорена к пяти годам колонии-поселения, сообщает в понедельник пресс-служба Волгоградского областного суда.

По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля. В результате ДТП пешеходы скончались.

"По приговору Волгоградского областного суда Рыжих Т. Ю. была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на два года", - говорится в сообщении суда.