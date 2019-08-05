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РИА Новости

В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек

Вчера, 14:02
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи
Молоточек судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи . Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 5 авг - РИА Новости. Бывшая судья Татьяна Рыжих, устроившая ДТП с двумя погибшими в Волгограде, приговорена к пяти годам колонии-поселения, сообщает в понедельник пресс-служба Волгоградского областного суда.
По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля. В результате ДТП пешеходы скончались.
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"По приговору Волгоградского областного суда Рыжих Т. Ю. была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на два года", - говорится в сообщении суда.
Отмечается, что также Рыжих по решению суда должна выплатить по одному миллиону рублей родным погибших. Приговор в законную силу не вступил.
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