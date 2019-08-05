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РИА Новости

Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам

Вчера, 13:48
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Региональные власти искажали статистику по лесным пожарам, заявил РИА Новости прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов.

"Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов. <…> По Красноярскому краю проверка еще идет, по Бурятии таких случаев выявлено не было", — сказал он.

Недостоверные сведения касались возгораний, расстояний до населенных пунктов и данных о времени ликвидации пожаров.
Из-за этого федеральные власти и профильные ведомства не успевали на них адекватно реагировать, отметил Федосов.
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Еще одной проблемой он назвал волокиту. Выступая на совещании в Госдуме, Федосов отметил, что из-за нее власти Приангарья не увеличили вовремя группировку для тушения пожаров.
Зачастую недорабатывают по этой теме и правоохранительные органы, подчеркнул Федосов. Он привел в пример Красноярский край, где в этом году (по данным на июнь) фигурантом уголовного дела за поджог леса стал только один человек.
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Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Площадь пожаров составляет около 2,3 миллиона гектаров, в зону задымления попали более 600 населенных пунктов.
В тушении пожаров участвуют почти десять тысяч человек, около трех тысяч единиц техники и 70 воздушных судов. Кроме того, Минобороны создало группировку из десяти самолетов и такого же числа вертолетов. За двое суток Ил-76 и Ми-8 потушили в Красноярском крае и Иркутской области 84 пожара.
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
В понедельник в МЧС заявили, что основной причиной лесных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнем, а не сухие грозы.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуГенеральная прокуратура РФИркутская областьПроисшествия
Популярные комментарии
У нас в стране вся статистика искажается в угоду сами знаем кого!
5 августа, 13:51
allex.b345
166112247
Китайцы очень любят поджигать поля и леса в Сибири. На ютубе куча видео, где их ловят местные жители за поджогом. Почему их официальные власти "не видят"?
5 августа, 14:56
Дмитрий Володин
1543531216
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