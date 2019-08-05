Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Региональные власти искажали статистику по лесным пожарам, заявил РИА Новости прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов.

"Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов. <…> По Красноярскому краю проверка еще идет, по Бурятии таких случаев выявлено не было", — сказал он.

Недостоверные сведения касались возгораний, расстояний до населенных пунктов и данных о времени ликвидации пожаров.

Из-за этого федеральные власти и профильные ведомства не успевали на них адекватно реагировать, отметил Федосов.

Еще одной проблемой он назвал волокиту. Выступая на совещании в Госдуме, Федосов отметил, что из-за нее власти Приангарья не увеличили вовремя группировку для тушения пожаров.

Зачастую недорабатывают по этой теме и правоохранительные органы, подчеркнул Федосов. Он привел в пример Красноярский край, где в этом году (по данным на июнь) фигурантом уголовного дела за поджог леса стал только один человек.

Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Площадь пожаров составляет около 2,3 миллиона гектаров, в зону задымления попали более 600 населенных пунктов.

В тушении пожаров участвуют почти десять тысяч человек, около трех тысяч единиц техники и 70 воздушных судов. Кроме того, Минобороны создало группировку из десяти самолетов и такого же числа вертолетов. За двое суток Ил-76 и Ми-8 потушили в Красноярском крае и Иркутской области 84 пожара.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.