Житель Нижнего Тагила стрелял из винтовки по банкам и попал в ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Свердловская полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила, который во время стрельбы из винтовки по жестяным банкам попал в голову ребенку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, 35-летний мужчина, находясь в районе садоводческих участков, стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от тарзанки, на которой катались дети. Одна из пуль попала в голову семилетнему мальчику. После случившегося мужчина скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками полиции в одном из садовых домиков.

"Органы внутренних дел изъяли у него две пневматические винтовки марки ИЖ и Quattro Trigger без серийного номера производителя, а также 10 металлических пуль. Один "ствол" он перебросил на участок соседа, но тот, обнаружив пневматику, передал вещдок силовикам, как говорится, от греха подальше", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве, также МВД решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следственный комитет ходатайствовал о передаче дела из полиции для наиболее тщательного установления всех обстоятельств инцидента.