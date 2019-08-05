В горящих лесах Сибири промышляют "черные лесорубы", заявил депутат

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Недобросовестные лесозаготовители продолжают вывозить срубленный лес из горящих лесов Сибири, заявил глава природоохранного комитета Госдумы Владимир Бурматов на заседании в нижней палате парламента, посвящённом лесным пожарам.

"Лес горит, но его продолжают вывозить. Видно, что это кустарные заготовители", - сказал Бурматов, сославшись на информацию, которая поступает в его комитет.

По словам депутата, многое указывает на то, что лес, скорее всего, поджигали намеренно в ряде мест. Он отметил, что низовые пожары выгодны лесозаготовителям - губят деревья, но оставляют в сохранности древесину, которую можно продать.

Депутат привёл в пример прошлогоднюю ситуацию в Иркутской области, где возбуждено уголовное дело по факту подобных действий.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД "провести проверки на предмет выявления намеренного создания лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины". Об исполнении нужно доложить в правительство до 1 ноября этого года.