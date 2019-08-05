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РИА Новости

В горящих лесах Сибири промышляют "черные лесорубы", заявил депутат

Вчера, 13:21
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВладимир Бурматов
Владимир Бурматов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Владимир Бурматов. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Недобросовестные лесозаготовители продолжают вывозить срубленный лес из горящих лесов Сибири, заявил глава природоохранного комитета Госдумы Владимир Бурматов на заседании в нижней палате парламента, посвящённом лесным пожарам.
"Лес горит, но его продолжают вывозить. Видно, что это кустарные заготовители", - сказал Бурматов, сославшись на информацию, которая поступает в его комитет.
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По словам депутата, многое указывает на то, что лес, скорее всего, поджигали намеренно в ряде мест. Он отметил, что низовые пожары выгодны лесозаготовителям - губят деревья, но оставляют в сохранности древесину, которую можно продать.
Депутат привёл в пример прошлогоднюю ситуацию в Иркутской области, где возбуждено уголовное дело по факту подобных действий.
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Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД "провести проверки на предмет выявления намеренного создания лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины". Об исполнении нужно доложить в правительство до 1 ноября этого года.
По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 5 августа, площадь лесных пожаров в РФ, которые действуют в труднодоступных районах и где прекращены или приостановлены работы по активному тушению, составляет около 2,3 миллиона гектаров.
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Владимир БурматовРоссияПроисшествия
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