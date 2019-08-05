Адама Бузуртанова назначили врио постпреда Ингушетии при президенте

НАЛЬЧИК, 5 авг - РИА Новости. Врио главы Ингушетии Махмуд Калиматов назначил исполняющим обязанности постоянного представителя региона при президенте России Адама Бузуртанова, который до этого занимал должность заместителя руководителя постпредства, сообщает пресс-служба главы региона.

Ранее сообщалось, что постоянный представителя Ингушетии при президенте России, вице-премьера правительства республики Алихан Цечоев на прошлой неделе написал заявление об увольнении по собственному желанию, так как переходит на работу в Минкавказа. Калиматов подписал указ об освобождении Цечоева от занимаемой должности.

"Врио главы Ингушетии подписал распоряжение о назначении исполняющим обязанности постоянного представителя республики при президенте РФ заместителя постпреда Адама Бузуртанова", - говорится в сообщении.