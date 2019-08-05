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РИА Новости

Адама Бузуртанова назначили врио постпреда Ингушетии при президенте

Вчера, 13:16
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© Постоянное представительство Республики Ингушетия при Президенте Российской ФедерацииЗаместитель Постоянного представителя Ингушетии при президенте России Адам Бузуртанов
Заместитель Постоянного представителя Ингушетии при президенте России Адам Бузуртанов
© Постоянное представительство Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации
НАЛЬЧИК, 5 авг - РИА Новости. Врио главы Ингушетии Махмуд Калиматов назначил исполняющим обязанности постоянного представителя региона при президенте России Адама Бузуртанова, который до этого занимал должность заместителя руководителя постпредства, сообщает пресс-служба главы региона.
Ранее сообщалось, что постоянный представителя Ингушетии при президенте России, вице-премьера правительства республики Алихан Цечоев на прошлой неделе написал заявление об увольнении по собственному желанию, так как переходит на работу в Минкавказа. Калиматов подписал указ об освобождении Цечоева от занимаемой должности.
"Врио главы Ингушетии подписал распоряжение о назначении исполняющим обязанности постоянного представителя республики при президенте РФ заместителя постпреда Адама Бузуртанова", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Бузуртанов занимал должность заместителя постоянного представителя Ингушетии с сентября 2017 года, до этого он работал главным специалистом отдела координации и межрегиональных связей постпредства.
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