В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Неосторожное обращение с огнем стало основной причиной лесных пожаров в Сибири, заявил замглавы МЧС Игорь Кобзев на рабочем совещании в Госдуме.

"Большая часть природных пожаров возникала вблизи дорог", — отметил он.

В то же время, по данным МЧС, сухие грозы, которые проходили в регионе, не были главной причиной возгораний.

В свою очередь, и. о. главы Рослесхоза Михаил Климов заявил, что лесные пожары в контролируемых зонах (зоны, где тушение пожаров необязательно и производится по решению местных властей) начались все-таки из-за сухих гроз.

Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Площадь пожаров составляет около 2,3 миллиона гектаров, в зону задымления попали более 600 населенных пунктов.

В тушении пожаров участвуют почти десять тысяч человек, около трех тысяч единиц техники и 70 воздушных судов. Кроме того, Минобороны создало группировку из десяти самолетов и такого же числа вертолетов. За двое суток Ил-76 и Ми-8 потушили в Красноярском крае и Иркутской области 84 пожара.