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РИА Новости

По делу о массовых беспорядках в Москве арестовали восьмого обвиняемого

Вчера, 12:51
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДаниил Конон, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, на заседании Пресненского суда города Москвы
Даниил Конон, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, на заседании Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник заключил под стражу восьмого обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля, студента МГТУ имени Баумана Даниила Конона, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить - избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья. Срок следствия по делу установлен до 27 сентября.
Следователь на заседании отметил, что вина обвиняемого подтверждается материалами дела: видеозаписями и протоколами.
По данным следствия, Конон и пока не установленные люди "своим примером побуждали собравшихся участвовать в массовых беспорядках", игнорировали законные требования полицейских, вышли на проезжую часть, перекрыв движение.
Следователь выразил опасение, что на свободе тот сможет "связаться с неустановленными соучастниками и передать им данные, полученные от следствия".
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Кроме того, сегодня же Пресненский суд отправил под стражу по этому делу 22-летнего жителя Нижнего Новгорода Владислава Барабанова. Барабанова задержали в субботу при выходе из спецприемника, где он отбывал семь суток административного ареста за повторное нарушение правил митинга.
Как было установлено в суде, родившийся в 1997 году Барабанов зарегистрирован в Нижнем Новгороде, не учится и не работает, военнообязанный.
Вина молодого человека, по словам следователя, "подтверждается показаниями потерпевшего", но кто этот потерпевший, не уточняется. Сам фигурант вину не признает.
Судья Екатерина Кириченко поинтересовалась, как Барабанов оказался в Москве и "на какие средства живет", но молодой человек отказался отвечать на эти вопросы, сославшись на 51-ю статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя.
Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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