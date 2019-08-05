По делу о массовых беспорядках в Москве арестовали восьмого обвиняемого

Даниил Конон, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, на заседании Пресненского суда города Москвы

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник заключил под стражу восьмого обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля, студента МГТУ имени Баумана Даниила Конона, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить - избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья. Срок следствия по делу установлен до 27 сентября.

Следователь на заседании отметил, что вина обвиняемого подтверждается материалами дела: видеозаписями и протоколами.

По данным следствия, Конон и пока не установленные люди "своим примером побуждали собравшихся участвовать в массовых беспорядках", игнорировали законные требования полицейских, вышли на проезжую часть, перекрыв движение.

Следователь выразил опасение, что на свободе тот сможет "связаться с неустановленными соучастниками и передать им данные, полученные от следствия".

Кроме того, сегодня же Пресненский суд отправил под стражу по этому делу 22-летнего жителя Нижнего Новгорода Владислава Барабанова. Барабанова задержали в субботу при выходе из спецприемника, где он отбывал семь суток административного ареста за повторное нарушение правил митинга.

Как было установлено в суде, родившийся в 1997 году Барабанов зарегистрирован в Нижнем Новгороде, не учится и не работает, военнообязанный.

Вина молодого человека, по словам следователя, "подтверждается показаниями потерпевшего", но кто этот потерпевший, не уточняется. Сам фигурант вину не признает.

Судья Екатерина Кириченко поинтересовалась, как Барабанов оказался в Москве и "на какие средства живет", но молодой человек отказался отвечать на эти вопросы, сославшись на 51-ю статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя.