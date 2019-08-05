Источник сообщил об установлении личности зацепера, погибшего на "Сапсане"

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Установлена личность молодого человека, который в воскресенье погиб на крыше "Сапсана", следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что "Сапсан" был задержан почти на час из-за гибели зацепера, кроме того, на крыше поезда возник пожар. СК начал проверку по данному факту.

"Личность погибшего установлена. Это житель Подмосковья 2001 года рождения", - сказал собеседник агентства.