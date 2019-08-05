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РИА Новости

Источник сообщил об установлении личности зацепера, погибшего на "Сапсане"

Вчера, 12:34
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© РИА Новости / Евгений БиятовВысокоскоростной поезд "Сапсан"
Высокоскоростной поезд Сапсан
© РИА Новости / Евгений Биятов
Высокоскоростной поезд "Сапсан" . Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Установлена личность молодого человека, который в воскресенье погиб на крыше "Сапсана", следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что "Сапсан" был задержан почти на час из-за гибели зацепера, кроме того, на крыше поезда возник пожар. СК начал проверку по данному факту.
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"Личность погибшего установлена. Это житель Подмосковья 2001 года рождения", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что у погибшего было при себе снаряжение профессионального зацепера.
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СапсанМоскваМосковская областьРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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