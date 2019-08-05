В Большом театре объяснили появление абонементов за полтора миллиона рублей

Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В Большом театре не существует системы абонементов, появившееся на сайте сообщение о продаже абонемента на сентябрь было технической ошибкой, заявили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.

Ранее на сайте Большого театра в разделе заказа билетов появилась строчка о продаже абонементов на сентябрь на спектакли Исторической сцены стоимостью 1,2-1,5 миллиона рублей. Позже эта строчка была удалена.