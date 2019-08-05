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РИА Новости
Культура

В Большом театре объяснили появление абонементов за полтора миллиона рублей

Вчера, 12:33
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве
Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В Большом театре не существует системы абонементов, появившееся на сайте сообщение о продаже абонемента на сентябрь было технической ошибкой, заявили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.
Ранее на сайте Большого театра в разделе заказа билетов появилась строчка о продаже абонементов на сентябрь на спектакли Исторической сцены стоимостью 1,2-1,5 миллиона рублей. Позже эта строчка была удалена.
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"Заявленные на сайте ГАБТа абонементы – это техническая ошибка. В Большом нет и никогда не было никаких абонементов", - сказал представитель театра.
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КультураБольшой театрМосква
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