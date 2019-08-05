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РИА Новости

Бурейская ГЭС увеличила сбросы воды из-за паводка

Вчера, 12:14
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоПлотина Бурейской ГЭС на реке Бурее в Бурейском районе Амурской области
Плотина Бурейской ГЭС на реке Бурее в Бурейском районе Амурской области
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Плотина Бурейской ГЭС на реке Бурее в Бурейском районе Амурской области. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 5 авг — РИА Новости. Бурейская ГЭС в Амурской области из-за паводка на притоках реки Бурея увеличила сбросы до 5 тысяч кубометров в секунду в связи с большим притоком воды в водохранилище из-за дождей, сообщила на заседании комиссии по ЧС и.о. руководителя Амурского бассейнового водного управления Росводресурсов Елена Айраксинен.
В настоящее время в Амурской области, Еврейской АО и Хабаровском крае проходят паводки. В этих регионах введен режим ЧС.
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"В этом году Бурейское водохранилище аккумулировало паводок, который шел в июле, поэтому его емкость невелика. Действующий режим 5 тысяч кубометров в секунду 31 июля нами был снижен до 3,5 тысячи кубометров, чтобы нивелировать гребень паводка, который по расчетам должен был подходить к Хабаровску, накладываясь на сбросы с Бурейской ГЭС. Со 2 августа в Бурейское водохранилище шли притоки на уровне 6-8 тысяч кубометров в секунду, поэтому обстановка не позволила держать пониженные сбросы, и водохранилище работает в предыдущем режиме 5 тысяч кубометров в секунду", - сказала Айраксинен.
Она отметила, что такой объем сбросов влияет на гидрологическую обстановку на Амуре у Хабаровска, прирост уровня воды при таких сбросах составит 10-15 сантиметров. Большее влияние сбросы оказывают на населенные пункты Еврейской автономной области, которая находится выше по течению Амура. Так, у села Иннокентьевка, которая находится в устье Буреи, притоки с ГЭС дают повышение уровня на полметра, при продвижении вниз по течению у села Пашково это около 30 сантиметров, у Нагибово - 25 сантиметров.
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По словам Айраксинен, водохранилище практически наполнено, дальнейшее его наполнение и превышение отметки в 256 метров может привести к началу подтопления села Чекунда в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. До этой отметки осталось 70 сантиметров.
"Если объем притока в водохранилище, согласно прогнозам, сохранится на уровне 5 тысяч кубометров, то поддерживая такой же уровень сброса, можно освободить емкость для августовского паводка. Но при уровне притока 6-8 тысяч кубометров в секунду эти 70 сантиметров заполнятся за двое суток", - сказала Айраксинен.
Она также отметила, что в водохранилище Зейской ГЭС в этом году поступают небольшие притоки воды, поэтому холостых сбросов не производится, на гидрологическую обстановку на Амуре оно влияния не оказывает.
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