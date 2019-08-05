Риск новой гонки вооружений существенно возрос, считают в МИД

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Риски начала новой гонки вооружений после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности "существенно возросли", но Россия извлекла уроки из прошлого и найдет эффектные ответы на новые вызовы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Риски начала новой соревновательной фазы в этой в сфере существенно возросли. Гонка вооружений - это вполне устоявшийся термин, пришедший к нам из прошлого. Гонка вооружений - это процесс, когда меры и контрмеры осуществляются по сути дела в предопределенном, если не сказать, автоматическом режиме", - заявил Рябков на брифинге, отвечая на вопрос, означает ли прекращение действия ДРСМД начало гонки вооружений, вопреки заявлениям сторон.
Он добавил, что "возможно, кто-то в США рассчитывает, что ...кто-то эту гонку проиграет, потому что будет измотан в ее ходе".
"Но мы извлекаем уроки из прошлого, и эффективный и с военной, и с экономической, и с финансовой точек зрения ответ или ответы на новые вызовы, несомненно, мы можем найти, в этом ни у кого не должно быть сомнений, это доказано на практике", - добавил дипломат.
2 августа, 16:34Вопрос новой гонки вооружений зависит от США, заявил Рябков
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.