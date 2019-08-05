Риск новой гонки вооружений существенно возрос, считают в МИД

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Риски начала новой гонки вооружений после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности "существенно возросли", но Россия извлекла уроки из прошлого и найдет эффектные ответы на новые вызовы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Риски начала новой соревновательной фазы в этой в сфере существенно возросли. Гонка вооружений - это вполне устоявшийся термин, пришедший к нам из прошлого. Гонка вооружений - это процесс, когда меры и контрмеры осуществляются по сути дела в предопределенном, если не сказать, автоматическом режиме", - заявил Рябков на брифинге, отвечая на вопрос, означает ли прекращение действия ДРСМД начало гонки вооружений, вопреки заявлениям сторон.

Он добавил, что "возможно, кто-то в США рассчитывает, что ...кто-то эту гонку проиграет, потому что будет измотан в ее ходе".

"Но мы извлекаем уроки из прошлого, и эффективный и с военной, и с экономической, и с финансовой точек зрения ответ или ответы на новые вызовы, несомненно, мы можем найти, в этом ни у кого не должно быть сомнений, это доказано на практике", - добавил дипломат.