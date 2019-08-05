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РИА Новости

В Узбекистане опрокинулся автобус, ехавший из Алма-Аты, погиб человек

Вчера, 11:30
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Капельница. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 5 авг - РИА Новости. Пассажирский рейсовый автобус, направлявшийся из Алма-Аты в Нукус, опрокинулся в Бухарской области Узбекистана, один пассажир погиб, еще десять госпитализированы, сообщает в понедельник пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.
По данным пресс-службы, 4 августа в 18.30 (16.30 мск) на 299-м километре автомагистрали A-380 на территории Джандарского района Бухарской области опрокинулся пассажирский автобус Van Hool казахстанской компании "Юг Транс Лайн", направлявшийся по маршруту "Алма-Ата - Нукус".
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"В результате ДТП один пассажир погиб на месте, 10 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
По данным МВД, водитель автобуса, гражданин Казахстана потерял управление транспортным средством, причины устанавливаются.
Пресс-служба министерства транспорта Узбекистана сообщает, что все пострадавшие получили первую медицинскую и психологическую помощь. Для доставки остальных пассажиров до места назначения был предоставлен другой автобус.
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