В Узбекистане опрокинулся автобус, ехавший из Алма-Аты, погиб человек

ТАШКЕНТ, 5 авг - РИА Новости. Пассажирский рейсовый автобус, направлявшийся из Алма-Аты в Нукус, опрокинулся в Бухарской области Узбекистана, один пассажир погиб, еще десять госпитализированы, сообщает в понедельник пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

По данным пресс-службы, 4 августа в 18.30 (16.30 мск) на 299-м километре автомагистрали A-380 на территории Джандарского района Бухарской области опрокинулся пассажирский автобус Van Hool казахстанской компании "Юг Транс Лайн", направлявшийся по маршруту "Алма-Ата - Нукус".

"В результате ДТП один пассажир погиб на месте, 10 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данным МВД, водитель автобуса, гражданин Казахстана потерял управление транспортным средством, причины устанавливаются.