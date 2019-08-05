В Гонконге некоторые демонстранты размахивают американскими флагами

ПЕКИН, 5 авг - РИА Новости. Некоторые участники очередной акции протеста в Гонконге несут американские флаги и скандируют лозунги "Освободите Гонконг", сообщает Некоторые участники очередной акции протеста в Гонконге несут американские флаги и скандируют лозунги "Освободите Гонконг", сообщает газета South China Morning Post.

"Некоторые протестующие в районе Тайпо размахивают американскими флагами. Они скандируют: "Освободите Гонконг", - пишет издание.

Protesters in Mong Kok are angry that a man is waving the US flag at the rally, challenging why this is related to the rally’s theme. pic.twitter.com/cOrIE1qRkF — Phila Siu (Bobby) (@phila_siu) August 5, 2019

Противники законопроекта об экстрадиции утром в понедельник парализовали все транспортное сообщение в Гонконге, в том числе и экспрессы в международный аэропорт. После полудня они собрались в семи районах города и начали полномасштабную кампанию несотрудничества. Вместе с протестами также проходит и общегородская забастовка, к которой, как ожидается, присоединятся около 500 тысяч работников из 20 секторов бизнеса.

В Гонконге уже третий месяц не прекращаются массовые акции протеста, в последние две недели они сопровождаются постоянными ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией.

На прошлой неделе официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала "творением" США насилие в ходе протестов в Гонконге после слов госсекретаря США Майка Помпео, назвавшего протесты рациональными. Она напомнила, что с конца февраля этого года американские высокопоставленные лица начали публично критиковать поправки к законопроекту об экстрадиции и проводить встречи с представителями оппозиции. Хуа Чуньин также отметила, что на протестах было замечено немало американских лиц и даже американских флагов. МИД КНР неоднократно призывал США "убрать свои руки" от Гонконга и "прекратить опасную игру с огнем".