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РИА Новости

В Гонконге некоторые демонстранты размахивают американскими флагами

Вчера, 11:22
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonУчастники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг
Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг
ПЕКИН, 5 авг - РИА Новости. Некоторые участники очередной акции протеста в Гонконге несут американские флаги и скандируют лозунги "Освободите Гонконг", сообщает газета South China Morning Post.
"Некоторые протестующие в районе Тайпо размахивают американскими флагами. Они скандируют: "Освободите Гонконг", - пишет издание.
Противники законопроекта об экстрадиции утром в понедельник парализовали все транспортное сообщение в Гонконге, в том числе и экспрессы в международный аэропорт. После полудня они собрались в семи районах города и начали полномасштабную кампанию несотрудничества. Вместе с протестами также проходит и общегородская забастовка, к которой, как ожидается, присоединятся около 500 тысяч работников из 20 секторов бизнеса.
В Гонконге уже третий месяц не прекращаются массовые акции протеста, в последние две недели они сопровождаются постоянными ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией.
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На прошлой неделе официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала "творением" США насилие в ходе протестов в Гонконге после слов госсекретаря США Майка Помпео, назвавшего протесты рациональными. Она напомнила, что с конца февраля этого года американские высокопоставленные лица начали публично критиковать поправки к законопроекту об экстрадиции и проводить встречи с представителями оппозиции. Хуа Чуньин также отметила, что на протестах было замечено немало американских лиц и даже американских флагов. МИД КНР неоднократно призывал США "убрать свои руки" от Гонконга и "прекратить опасную игру с огнем".
Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен, и протесты продолжились.
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