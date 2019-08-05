В Госдуме ответили на слова Трампа о "новой эре" контроля над вооружениями

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия не отказывается от переговоров по вопросу контроля над вооружениями, однако говорить о подписании нового соглашения и "новой эре" по этой проблеме преждевременно, особенно с учетом последних действий в отношении ДРСМД, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

США и Австралия заявили о необходимости начала "новой эры" в области контроля над вооружениями и призвали Россию и КНР сесть за стол переговоров, при этом не исключив возможности продления договора СНВ, следует из заявления, размещенного на сайте Пентагона.

"Конечно же, мы от таких переговоров не отказываемся. Вместе с тем говорить о подписании какого-либо соглашения преждевременно, нужно исходить и сделать выводы из тех действий Соединенных Штатов Америки, которые на сегодняшний день в одностороннем порядке вышли из ДРСМД и поставили под сомнение пролонгацию договора СНВ", - заявил депутат РИА Новости.

По его словам, нужно действовать конкретно в обеспечении мира и безопасности, а не разрушать соответствующие принципы, заявляя о возможном размещении ракет в Азии, что ведет к эскалации напряженности. Швыткин отметил, что с осторожностью относится к предложению США и Австралии, а в Вашингтоне должны понимать, что "строительство однополярного мира ведет в никуда".

"О "новой эре": не знаю, с какой эры они ведут отсчет. Если это эра прекращения ДРСМД, который служил во благо, и тут понятно, что американцы не в полной мере его выполняли, но сегодня это было бы продолжение той эры, а начинать новую эру и потом ее скоропостижно закончить одним росчерком пера и действием со стороны США, нам бы не хотелось этого", - добавил Швыткин.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.