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РИА Новости

В Госдуме ответили на слова Трампа о "новой эре" контроля над вооружениями

Вчера, 11:16
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия не отказывается от переговоров по вопросу контроля над вооружениями, однако говорить о подписании нового соглашения и "новой эре" по этой проблеме преждевременно, особенно с учетом последних действий в отношении ДРСМД, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
США и Австралия заявили о необходимости начала "новой эры" в области контроля над вооружениями и призвали Россию и КНР сесть за стол переговоров, при этом не исключив возможности продления договора СНВ, следует из заявления, размещенного на сайте Пентагона.
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"Конечно же, мы от таких переговоров не отказываемся. Вместе с тем говорить о подписании какого-либо соглашения преждевременно, нужно исходить и сделать выводы из тех действий Соединенных Штатов Америки, которые на сегодняшний день в одностороннем порядке вышли из ДРСМД и поставили под сомнение пролонгацию договора СНВ", - заявил депутат РИА Новости.
По его словам, нужно действовать конкретно в обеспечении мира и безопасности, а не разрушать соответствующие принципы, заявляя о возможном размещении ракет в Азии, что ведет к эскалации напряженности. Швыткин отметил, что с осторожностью относится к предложению США и Австралии, а в Вашингтоне должны понимать, что "строительство однополярного мира ведет в никуда".
"О "новой эре": не знаю, с какой эры они ведут отсчет. Если это эра прекращения ДРСМД, который служил во благо, и тут понятно, что американцы не в полной мере его выполняли, но сегодня это было бы продолжение той эры, а начинать новую эру и потом ее скоропостижно закончить одним росчерком пера и действием со стороны США, нам бы не хотелось этого", - добавил Швыткин.
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Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
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Выход США из договора о РСМДДональд ТрампРоссияСШАВ мире
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