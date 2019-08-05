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РИА Новости
Теплоснабжение

Минэнерго направило заявку Ульяновска по "альткотельной" в кабмин

Вчера, 10:37
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© Фото : RazumhakУльяновск
Ульяновск
© Фото : Razumhak
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министерство энергетики направило на рассмотрение в правительство РФ совместное обращение администрации города Ульяновска и единой теплоснабжающей организации "Т Плюс" о присвоении городу статуса ценовой зоны теплоснабжения, сообщает Минэнерго РФ.
Как отмечает министерство, подготовленный муниципалитетом и энергокомпанией пакет документов прошел согласование с Минэнерго, Минстроем и ФАС.
Ульяновск стал первым городом в европейской части России, направившим обращение по переходу в ценовую зону теплоснабжения. Новая модель рынка тепла может заработать здесь с 1 января 2020 года.
"Переход на новую модель способствует привлечению дополнительных инвестиции в систему теплоснабжения города. Предполагается, что "Т Плюс" в ближайшие 10 лет направит на модернизацию тепловой инфраструктуры Ульяновска 7,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении Минэнерго.
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Закон об "альтернативной котельной" призван стимулировать привлечение инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры и изменить систему регулирования в области тарифообразования. "Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).
Долгосрочный тариф устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. В рамках новой модели ЕТО наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории. На новую модель перешли два города России – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.
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ТеплоснабжениеУльяновск
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