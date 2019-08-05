Минэнерго направило заявку Ульяновска по "альткотельной" в кабмин

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министерство энергетики направило на рассмотрение в правительство РФ совместное обращение администрации города Ульяновска и единой теплоснабжающей организации "Т Плюс" о присвоении городу статуса ценовой зоны теплоснабжения, сообщает Минэнерго РФ.

Как отмечает министерство, подготовленный муниципалитетом и энергокомпанией пакет документов прошел согласование с Минэнерго, Минстроем и ФАС.

Ульяновск стал первым городом в европейской части России, направившим обращение по переходу в ценовую зону теплоснабжения. Новая модель рынка тепла может заработать здесь с 1 января 2020 года.

"Переход на новую модель способствует привлечению дополнительных инвестиции в систему теплоснабжения города. Предполагается, что "Т Плюс" в ближайшие 10 лет направит на модернизацию тепловой инфраструктуры Ульяновска 7,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении Минэнерго.

Закон об "альтернативной котельной" призван стимулировать привлечение инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры и изменить систему регулирования в области тарифообразования. "Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).