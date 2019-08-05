В Магаданской области ливни размыли две трассы

МАГАДАН, 5 авг - РИА Новости, Людмила Щербакова. Дорожники в понедельник закрыли для проезда всех видов транспорта федеральную трассу "Колыма" на 1562 километре – за поселком Дебин со стороны поселка Ягодное, сообщил РИА Новости представитель Упрдор "Вилюй".

"Трасса "Колыма" закрыта для всех видов транспорта. На 1562 километре размыло объезд, проезда там сейчас нет. Работают дорожники. Идут сильные дожди", - сказал собеседник агентства.

До этого закрыли региональную дорогу Палатка-Кулу-Нексикан с 304 по 473 километры, ее размыло дождями сразу на нескольких участках.