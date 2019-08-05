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РИА Новости

В Магаданской области ливни размыли две трассы

Вчера, 10:25
1800
© Depositphotos / AnzherТрасса "Колыма" из Якутска в Магадан
Трасса Колыма из Якутска в Магадан
© Depositphotos / Anzher
Трасса "Колыма" из Якутска в Магадан. Архивное фото
МАГАДАН, 5 авг - РИА Новости, Людмила Щербакова. Дорожники в понедельник закрыли для проезда всех видов транспорта федеральную трассу "Колыма" на 1562 километре – за поселком Дебин со стороны поселка Ягодное, сообщил РИА Новости представитель Упрдор "Вилюй".
"Трасса "Колыма" закрыта для всех видов транспорта. На 1562 километре размыло объезд, проезда там сейчас нет. Работают дорожники. Идут сильные дожди", - сказал собеседник агентства.
Мокрый снег
23 июля, 12:41
В Магаданской области выпал снег
До этого закрыли региональную дорогу Палатка-Кулу-Нексикан с 304 по 473 километры, ее размыло дождями сразу на нескольких участках.
Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о сильных дождях на Колыме. Они порекомендовали властям и дорожникам готовиться к возможной ликвидации чрезвычайных ситуаций. Во вторник, по прогнозам синоптиков, ливни придут на побережье Магаданской области - в Магадан и Ольский округ региона.
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