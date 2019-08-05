Детей, эвакуированных на Кубани из-за непогоды, вернут в лагеря

КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Власти готовятся возвращать детей, эвакуированных в воскресенье из детских лагерей Славянского района Краснодарского края из-за непогоды, для продолжения смен, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В Славянском районе проводятся мероприятия для организации возвращения всех эвакуированных в детские лагеря. Уровень воды на низменных участках автодороги пока не позволяет организовать возвращение. Проводятся инженерные работы по отводу воды. Подготовлена техника высокой проходимости и автобусы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы местной администрации, дети были эвакуированы только на один день, в настоящее время в районе установилась хорошая погода.

Вечером воскресенья свыше 300 человек эвакуировали из двух детских оздоровительных лагерей в Славянском районе Краснодарского края из-за экстренных предупреждений, связанных с непогодой. В частности, из лагеря "Ровесник" эвакуировали 90 детей, 25 взрослых, из лагеря "Лебяжий берег" - 160 детей, 54 взрослых. Сообщалось, что для эвакуации были выделены 12 автобусов.