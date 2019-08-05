На "Сибирских Мальдивах" может появиться смотровая площадка

НОВОСИБИРСК, 5 авг - РИА Новости. Власти Новосибирской области предложили Сибирской генерирующей компании (СГК), золоотвал ТЭЦ-5 которой стал этим летом местом паломничества любителей эффектных фотографий, сделать на нем смотровую площадку, сообщает в понедельник Новосибирский филиал компании.

В СГК пояснили, что на новосибирской ТЭЦ-5 прошло выездное рабочее совещание с представителями правительства Новосибирской области. Поводом стал повышенный интерес жителей и гостей региона к золоотвалу предприятия, ставшему популярным под названием "Сибирские Мальдивы".

"Люди хотят фотографироваться. Раз народ идет, значит надо организовать площадку или выработать механизм посещения. Если процесс сложно остановить, его нужно возглавить. Золоотвал не туристический объект, но СГК - прогрессивная компания, поэтому, надеюсь, они пойдут нам навстречу. Здесь главная задача - организовать комфортное и безопасное для людей место", - приводятся в сообщении слова начальника департамента информационной политики правительства региона Сергея Нешумова.

Чиновника поддержала начальник управления внешнеэкономической деятельности маркетинга региона и туризма минэкономразвития Новосибирской области Анастасия Ивашина. Она отметила, что промышленный туризм набирает популярность и производственные процессы вызывают у людей все больший интерес.

"Мы подумаем над этим предложением и, возможно, сделаем смотровую площадку для желающих. Но, прежде всего, нам важно обеспечить ее безопасность. Потому что мы берем на себя ответственность за каждого потенциального туриста", - сказал в свою очередь главный инженер Новосибирского филиала СГК Юрий Кротов.