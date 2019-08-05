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РИА Новости

На "Сибирских Мальдивах" может появиться смотровая площадка

Вчера, 09:58
6974
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗолоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 5 авг - РИА Новости. Власти Новосибирской области предложили Сибирской генерирующей компании (СГК), золоотвал ТЭЦ-5 которой стал этим летом местом паломничества любителей эффектных фотографий, сделать на нем смотровую площадку, сообщает в понедельник Новосибирский филиал компании.
В СГК пояснили, что на новосибирской ТЭЦ-5 прошло выездное рабочее совещание с представителями правительства Новосибирской области. Поводом стал повышенный интерес жителей и гостей региона к золоотвалу предприятия, ставшему популярным под названием "Сибирские Мальдивы".
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"Люди хотят фотографироваться. Раз народ идет, значит надо организовать площадку или выработать механизм посещения. Если процесс сложно остановить, его нужно возглавить. Золоотвал не туристический объект, но СГК - прогрессивная компания, поэтому, надеюсь, они пойдут нам навстречу. Здесь главная задача - организовать комфортное и безопасное для людей место", - приводятся в сообщении слова начальника департамента информационной политики правительства региона Сергея Нешумова.
Чиновника поддержала начальник управления внешнеэкономической деятельности маркетинга региона и туризма минэкономразвития Новосибирской области Анастасия Ивашина. Она отметила, что промышленный туризм набирает популярность и производственные процессы вызывают у людей все больший интерес.
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"Мы подумаем над этим предложением и, возможно, сделаем смотровую площадку для желающих. Но, прежде всего, нам важно обеспечить ее безопасность. Потому что мы берем на себя ответственность за каждого потенциального туриста", - сказал в свою очередь главный инженер Новосибирского филиала СГК Юрий Кротов.
Бирюзовое озеро, расположенное буквально в 10 минутах езды от микрорайона Новосибирского государственного педагогического университета и поэтому доступное каждому жителю города, в этом году обратило на себя внимание любителей селфи и просто эффектных фотографий. В июле статьи о нем появились и в иностранных СМИ. Сибирской генерирующей компании даже пришлось поставить на въезде на золоотвал пост охраны.
"Сибирские Мальдивы", красивые и опасные
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Бирюзовое озеро обратило на себя внимание любителей селфи нынешним летом.

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
1 из 12

Бирюзовое озеро обратило на себя внимание любителей селфи нынешним летом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

О водоеме написали многие СМИ, в том числе зарубежные.

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5Молодые люди фотографируются на фоне золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
2 из 12

О водоеме написали многие СМИ, в том числе зарубежные.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Необычное озеро оказалось золоотвалом, который используется как слив отходов ТЭЦ.

Девушки фотографируются на фоне золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
3 из 12

Необычное озеро оказалось золоотвалом, который используется как слив отходов ТЭЦ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Бирюзовый цвет воды обусловлен повышенным содержанием кальция.

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
4 из 12

Бирюзовый цвет воды обусловлен повышенным содержанием кальция.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В МЧС обращали внимание на то, что это не место для отдыха.

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
5 из 12

В МЧС обращали внимание на то, что это не место для отдыха.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Руководство ТЭЦ-5 отмечало, что золоотвал – это производственная площадка особо опасного объекта.

Молодые люди фотографируются на фоне золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
6 из 12

Руководство ТЭЦ-5 отмечало, что золоотвал – это производственная площадка особо опасного объекта.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Находиться здесь посторонним запрещено, а фотосессии и экскурсии на озере недопустимы.

Отражение птицы в воде золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
7 из 12

Находиться здесь посторонним запрещено, а фотосессии и экскурсии на озере недопустимы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Несчастных случаев на озере не было, однако специалисты предупреждали, что дно здесь илистое, выбраться из водоема сложно.

Молодой человек фотографирует золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
8 из 12

Несчастных случаев на озере не было, однако специалисты предупреждали, что дно здесь илистое, выбраться из водоема сложно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Кроме того, контакт кожи с водой может вызвать аллергические реакции.

Люди на берегу золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
9 из 12

Кроме того, контакт кожи с водой может вызвать аллергические реакции.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5.

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
10 из 12

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Однако на желающих сфотографироваться на озере не действовали никакие предостережения.

Девушки на берегу золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
11 из 12

Однако на желающих сфотографироваться на озере не действовали никакие предостережения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Чтобы перекрыть доступ любителей селфи к водоему, установили круглосуточный пост охраны.

Молодые люди у золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
12 из 12

Чтобы перекрыть доступ любителей селфи к водоему, установили круглосуточный пост охраны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 12

Бирюзовое озеро обратило на себя внимание любителей селфи нынешним летом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 12

О водоеме написали многие СМИ, в том числе зарубежные.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 12

Необычное озеро оказалось золоотвалом, который используется как слив отходов ТЭЦ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 12

Бирюзовый цвет воды обусловлен повышенным содержанием кальция.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 12

В МЧС обращали внимание на то, что это не место для отдыха.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 12

Руководство ТЭЦ-5 отмечало, что золоотвал – это производственная площадка особо опасного объекта.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 12

Находиться здесь посторонним запрещено, а фотосессии и экскурсии на озере недопустимы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Несчастных случаев на озере не было, однако специалисты предупреждали, что дно здесь илистое, выбраться из водоема сложно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Кроме того, контакт кожи с водой может вызвать аллергические реакции.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Однако на желающих сфотографироваться на озере не действовали никакие предостережения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
12 из 12

Чтобы перекрыть доступ любителей селфи к водоему, установили круглосуточный пост охраны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
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