На "Сибирских Мальдивах" может появиться смотровая площадка

Бирюзовое озеро обратило на себя внимание любителей селфи нынешним летом.
Бирюзовое озеро обратило на себя внимание любителей селфи нынешним летом.
О водоеме написали многие СМИ, в том числе зарубежные.
О водоеме написали многие СМИ, в том числе зарубежные.
Необычное озеро оказалось золоотвалом, который используется как слив отходов ТЭЦ.
Необычное озеро оказалось золоотвалом, который используется как слив отходов ТЭЦ.
Бирюзовый цвет воды обусловлен повышенным содержанием кальция.
Бирюзовый цвет воды обусловлен повышенным содержанием кальция.
В МЧС обращали внимание на то, что это не место для отдыха.
В МЧС обращали внимание на то, что это не место для отдыха.
Руководство ТЭЦ-5 отмечало, что золоотвал – это производственная площадка особо опасного объекта.
Руководство ТЭЦ-5 отмечало, что золоотвал – это производственная площадка особо опасного объекта.
Находиться здесь посторонним запрещено, а фотосессии и экскурсии на озере недопустимы.
Находиться здесь посторонним запрещено, а фотосессии и экскурсии на озере недопустимы.
Несчастных случаев на озере не было, однако специалисты предупреждали, что дно здесь илистое, выбраться из водоема сложно.
Несчастных случаев на озере не было, однако специалисты предупреждали, что дно здесь илистое, выбраться из водоема сложно.
Кроме того, контакт кожи с водой может вызвать аллергические реакции.
Кроме того, контакт кожи с водой может вызвать аллергические реакции.
Однако на желающих сфотографироваться на озере не действовали никакие предостережения.
Однако на желающих сфотографироваться на озере не действовали никакие предостережения.
Чтобы перекрыть доступ любителей селфи к водоему, установили круглосуточный пост охраны.
Чтобы перекрыть доступ любителей селфи к водоему, установили круглосуточный пост охраны.
Бирюзовое озеро обратило на себя внимание любителей селфи нынешним летом.
О водоеме написали многие СМИ, в том числе зарубежные.
Необычное озеро оказалось золоотвалом, который используется как слив отходов ТЭЦ.
Бирюзовый цвет воды обусловлен повышенным содержанием кальция.
В МЧС обращали внимание на то, что это не место для отдыха.
Руководство ТЭЦ-5 отмечало, что золоотвал – это производственная площадка особо опасного объекта.
Находиться здесь посторонним запрещено, а фотосессии и экскурсии на озере недопустимы.
Несчастных случаев на озере не было, однако специалисты предупреждали, что дно здесь илистое, выбраться из водоема сложно.
Кроме того, контакт кожи с водой может вызвать аллергические реакции.
Однако на желающих сфотографироваться на озере не действовали никакие предостережения.
Чтобы перекрыть доступ любителей селфи к водоему, установили круглосуточный пост охраны.