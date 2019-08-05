Разработчик рассказал об испытаниях новейших бронемашин "Атлет"

"По воде как по земле". Эксперт о разработке новых российских бронемашин В России начали разработку новых бронемашин, которые смогут перемещаться по воде в несколько раз быстрее предшественников. Военный эксперт Алексей Подберезкин уверен, что новые БТР и БМП станут лучшими в мире. О разработках он рассказал в эфире радио Sputnik.