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РИА Новости
Новое оружие России

Разработчик рассказал об испытаниях новейших бронемашин "Атлет"

09:20
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© пресс-служба Военно-промышленной компанииБронеавтомобиль "Атлет"
Бронеавтомобиль Атлет
© пресс-служба Военно-промышленной компании
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Предварительные испытания новейших бронеавтомобилей "Атлет", которые придут на смену машинам семейства "Тигр", завершатся весной 2020 года, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Испытания "Атлета" начались 5 августа. Они пройдут на базах Научно-исследовательского испытательного центра автомобильной техники (Бронницы), НИИЦ бронетехники (Кубинка) Минобороны РФ и центра испытаний НАМИ (поселок Автополигон Дмитровского района).
"Окончание предварительных испытаний бронеавтомобилей "Атлет" предварительно намечено на весну 2020 года", - сказал Красовицкий.
Новое поколение бронированных машин "Атлет" имеет колесную формулу 4 х 4 и предназначено для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники.
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Основными отличиями новой машины от бронеавтомобиля "Тигр", являются увеличенная до 1600 килограмм грузоподъемность, повышенная до двух килограмм в тротиловом эквиваленте противоминная стойкость, более мощный дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24, развивающий максимальную мощность 240 лошадиных сил.
Машины в стандартной комплектации оборудованы антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа и системой кондиционирования воздуха в салоне и другими системами. В зависимости от модификации бронеавтомобиль "Атлет" может перевозить от двух до восьми полностью экипированных бойцов.
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