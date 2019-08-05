В ДНР из-за непогоды остались без света около четырех тысяч абонентов

ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Около четырех тысяч абонентов в самопровозглашенной Донецкой народной республике остались без света из-за непогоды, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС ДНР.

В воскресенье на территории республики был сильный дождь, местами гроза, сильный ветер.

"Горловка - вследствие аварийного отключения ввиду погодных условий обесточены Центрально-Городской район, Калининский район, Никитовский район, без электроснабжения 2050 абонентов частного жилого сектора", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.