В ДНР из-за непогоды остались без света около четырех тысяч абонентов

ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Около четырех тысяч абонентов в самопровозглашенной Донецкой народной республике остались без света из-за непогоды, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС ДНР.
В воскресенье на территории республики был сильный дождь, местами гроза, сильный ветер.
"Горловка - вследствие аварийного отключения ввиду погодных условий обесточены Центрально-Городской район, Калининский район, Никитовский район, без электроснабжения 2050 абонентов частного жилого сектора", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
По данным ведомства, также без света осталось почти три тысячи абонентов в Амвросиевском районе, Старобешево и городе Комсомольское.