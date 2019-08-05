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РИА Новости

В ДНР из-за непогоды остались без света около четырех тысяч абонентов

09:14
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© РИА Новости / Кирилл БрагаЛиния электропередач. Архивное фото
Линия электропередач. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Брага
Линия электропередач. Архивное фото. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Около четырех тысяч абонентов в самопровозглашенной Донецкой народной республике остались без света из-за непогоды, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС ДНР.
В воскресенье на территории республики был сильный дождь, местами гроза, сильный ветер.
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"Горловка - вследствие аварийного отключения ввиду погодных условий обесточены Центрально-Городской район, Калининский район, Никитовский район, без электроснабжения 2050 абонентов частного жилого сектора", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
По данным ведомства, также без света осталось почти три тысячи абонентов в Амвросиевском районе, Старобешево и городе Комсомольское.
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