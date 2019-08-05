В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный

КРАСНОЯРСК, 5 авг — РИА Новости. Пожарный потерялся при тушении огня в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Богучанского района региона.
"Пожарный потерялся на территории Байкитского лесничества Эвенкийского района", - сказал собеседник агентства.
В краевой полиции подтвердили информацию о пропаже человека, однако не уточнили его профессиональную принадлежность. В региональном главке МВД сообщили, что мужчину видели очевидцы, однако его точное местонахождение пока не известно.
По данным лесопожарного центра в Красноярске, в крае бушуют 97 пожаров на площади 780875 гектаров, в том числе 766790 гектаров в зоне контроля. Пожары действуют в Эвенкийском, Кежемском, Богучанском, Мотыгинском, Абанском районах. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работают 760 человек и 42 единицы техники.
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