В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный

КРАСНОЯРСК, 5 авг — РИА Новости. Пожарный потерялся при тушении огня в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Богучанского района региона.

"Пожарный потерялся на территории Байкитского лесничества Эвенкийского района", - сказал собеседник агентства.

В краевой полиции подтвердили информацию о пропаже человека, однако не уточнили его профессиональную принадлежность. В региональном главке МВД сообщили, что мужчину видели очевидцы, однако его точное местонахождение пока не известно.