ФБР обеспокоено, что экстремисты могут совершить другие нападения в США

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ФБР обеспокоено тем, что другие экстремисты в США могут вдохновиться нападениями в стране и попытаются совершить похожие акты насилия, следует из релиза, размещенного на сайте бюро.

В бюро отметили, что нападение в Эль-Пасо говорит о "сохраняющейся угрозе внутри страны со стороны воинствующих экстремистов и лиц, совершающих преступления на почве ненависти".

"ФБР по-прежнему обеспокоено тем, что находящееся в США воинствующие экстремисты могут вдохновиться этими и предыдущими громкими нападениями, чтобы участвовать в похожих актах насилия", - говорится в релизе. Ведомство также призвало граждан США сообщать в правоохранительные органы "о любых подозрительных действиях, наблюдаемых вживую или в интернете"

В ведомстве заявили, что ФБР помогает коллегам на местах в расследовании инцидентов.

Директор ФБР Кристофер Рэй от имени бюро выразил соболезнования семьям погибших. Он заверил, что в ведомстве "задействуют все ресурсы, чтобы добиться справедливости для жертв". При этом Рэй находился в личном контакте с президентом США Дональдом Трампом и генпрокурором Уильямом Барром, которые выразили поддержку действиям ФБР.