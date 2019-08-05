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РИА Новости

ФБР обеспокоено, что экстремисты могут совершить другие нападения в США

08:22
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© AP Photo / Rudy GutierrezСтрельба в Эль-Пасо, Техас
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
© AP Photo / Rudy Gutierrez
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ФБР обеспокоено тем, что другие экстремисты в США могут вдохновиться нападениями в стране и попытаются совершить похожие акты насилия, следует из релиза, размещенного на сайте бюро.
В бюро отметили, что нападение в Эль-Пасо говорит о "сохраняющейся угрозе внутри страны со стороны воинствующих экстремистов и лиц, совершающих преступления на почве ненависти".
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"ФБР по-прежнему обеспокоено тем, что находящееся в США воинствующие экстремисты могут вдохновиться этими и предыдущими громкими нападениями, чтобы участвовать в похожих актах насилия", - говорится в релизе. Ведомство также призвало граждан США сообщать в правоохранительные органы "о любых подозрительных действиях, наблюдаемых вживую или в интернете"
В ведомстве заявили, что ФБР помогает коллегам на местах в расследовании инцидентов.
Директор ФБР Кристофер Рэй от имени бюро выразил соболезнования семьям погибших. Он заверил, что в ведомстве "задействуют все ресурсы, чтобы добиться справедливости для жертв". При этом Рэй находился в личном контакте с президентом США Дональдом Трампом и генпрокурором Уильямом Барром, которые выразили поддержку действиям ФБР.
В субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. В результате происшествия погибли 20 человек, число раненых составляет 26 человек. Многие из них в тяжелом состоянии. По словам губернатора штата Техас Грега Эбботта, операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу, длилась 21 минуту. Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, еще 27 пострадали. Полиция сообщила, что нейтрализовала стрелка менее чем за минуту.
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