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РИА Новости

Робота "Федора" ограничат в движениях, чтобы он не сломал МКС

08:12
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© РИА Новости / Александр Овчаров / Перейти в фотобанкИспытание антропоморфного робота "Федор" проекта "Спасатель"
Испытание антропоморфного робота Федор проекта Спасатель
© РИА Новости / Александр Овчаров
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Испытание антропоморфного робота "Федор" проекта "Спасатель". Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Инженеры "Роскосмоса" ограничат резкость движений робота "Федора" во время его пребывания на Международной космической станции, чтобы он случайно не сломал находящееся там оборудование, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко.
Ранее сообщалось, что перед полетом на МКС "Федор" сменил имя на Skybot F-850 и получил "голос" для общения с космонавтами. Кроме того, робот завел собственный аккаунт в Twitter. Skybot сейчас находится на Байконуре, где ведется его подготовка к полету на МКС. В вояж киберкосмонавт отправится 22 августа, вернется 7 сентября. После стыковки "Союза МС-14" со станцией робота перенесут из корабля в российский сегмент, где он под управлением космонавта Александра Скворцова выполнит несколько задач.
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"Для обеспечения безопасного нахождения на борту Международной космической станции антропоморфного робота Skybot F-850 используются разного рода алгоритмы защиты на уровне системы управления. Например, введено ограничение управляющего воздействия со стороны оператора по рывку, ускорению, угловой скорости и положению каждой степени подвижности, а также всевозможные электронные программные "наблюдатели", сверяющие показания с математической моделью робота", - рассказал Блошенко.
Ранее в НАСА сообщили РИА Новости, что не предъявляли к российскому роботу "Федору" дополнительных требований по безопасности перед его полетом на МКС.
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