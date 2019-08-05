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РИА Новости

Роскосмос: летящий на МКС робот Skybot очень общительный, с юмором

Вчера, 12:00
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© РИА Новости / Александр Овчаров / Перейти в фотобанкИспытание антропоморфного робота "Федор" проекта "Спасатель"
Испытание антропоморфного робота Федор проекта Спасатель
© РИА Новости / Александр Овчаров
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22 августа Роскосмос отправит на орбиту антропоморфного робота Skybot F-850, ранее известного как "Федор". Это будет уникальный полет, поскольку впервые робот будет сидеть в кресле командира корабля, а не в грузовом отсеке, как доставленный несколько лет назад на Международную космическую станцию американский человекоподобный Robonaut-2. Во время полета Skybot будет комментировать происходящее, а на борту Международной космической станции выполнит несколько заданий под управлением космонавта Александра Скворцова и сможет пообщаться с экипажем. Чем робот займется на МКС, о чем с ним можно будет поговорить и что ждет "киберкосмонавта" после возвращения на Землю, в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказал исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко.
— Какие изменения внесены в конструкцию Skybot для полета на МКС по сравнению с тем роботом, который разрабатывался по заказу Фонда перспективных исследований?
— В настоящее время модификация антропоморфного робота Skybot F-850 сильно отличается от его предшественников. Например, в новой версии изменены электронная компонентная база, материал пластиковых элементов и система управления. Все изменения, которые приходилось выполнять в короткий срок, тесно связаны с условиями эксплуатации и высокими требованиями к оборудованию, используемому в ракетно-космической отрасли.
— Можно ли назвать его роботом или с технической точки зрения это дистанционный манипулятор, напоминающий по форме человека?
— Skybot F-850 — в полной мере робот. Это автоматическое устройство, которое имеет заранее заложенную программу с элементами искусственного интеллекта. Такие задачи, как поддержание равновесия, декомпозиция общих движений на отдельные локомоторные функции и экспертная поддержка экипажа, он способен выполнять в самостоятельном режиме. Помимо этого, робот может работать в режиме аватара, то есть под полным дистанционным управлением оператора.
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— Сообщалось, что робот будет общаться с космонавтами, комментировать состояние полета в корабле "Союз". На какие темы он может поддерживать беседу? Умеет ли Skybot шутить?
— Антропоморфный робот Skybot F-850 может общаться на любую тему, начатую его собеседником. Перед пуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" он будет докладывать о предстартовой подготовке, а уже во время старта и полета озвучивать параметры полета и наблюдаемые события. На этапе выведения корабля на орбиту робот должен будет определить значение перегрузки и наступление невесомости.
Как и любой человек, Skybot F-850 очень общительный, с юмором. Как я говорил, он может поддержать любую тему разговора, ответить на самые различные вопросы: начиная от приветственных, продолжая о его создателях и заканчивая философией космоса.
— Как будет обеспечено электропитание робота?
— Электропитание антропоморфного робота Skybot F-850 обеспечивается за счет набора штатных аккумуляторных батарей от космического скафандра серии "Орлан", в которых космонавты работают за пределами международной космической станции.
— Какие задачи стоят перед роботом во время пребывания на МКС? Что он выполнит на борту станции?
— Задачи антропоморфного робота Skybot F-850 на борту международной космической станции заключаются в выполнении испытаний, подготовленных российскими инженерами для оказания помощи космонавтам внутри МКС. В этом полете робот будет работать в режиме копирования движений оператора. В случае если все испытания пройдут успешно, следующее поколение роботов серии "Федор" будет тестироваться за пределами орбитальной станции. В перспективе это позволит свести к минимуму риск работы космонавта в космическом пространстве, при организации ремонтных работ на МКС и других космических аппаратах.
— Нет ли опасений, что неосторожные движения робота нанесут повреждения системам МКС? Какие меры обеспечения безопасности предпринимаются для недопущения такого развития событий?
— Для обеспечения безопасного нахождения на борту международной космической станции антропоморфного робота Skybot F-850 используются разного рода алгоритмы защиты на уровне системы управления. Например, введено ограничение управляющего воздействия со стороны оператора по рывку, ускорению, угловой скорости и положению каждой степени подвижности, а также всевозможные электронные программные наблюдатели, сверяющие показания с математической моделью робота.
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— Что будет с роботом после его возвращения на Землю? Будет ли он как-то дорабатываться?
— Решение о доработке антропоморфного робота Skybot F-850 после выполнения полета на международную космическую станцию будет принято по результатам обработки данных по текущему эксперименту.
— Когда последует второй визит робота в космос? Выйдет ли он в открытый космос?
— Решение о последующих полетах на околоземную орбиту и выходе в открытое космическое пространство антропоморфного робота Skybot F-850 будет принято по результатам обработки данных по текущему эксперименту. В данный момент существует проект полноценной программы дальнейших работ, но его пока преждевременно презентовать.
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