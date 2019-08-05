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РИА Новости

В Приморье два человека погибли при опрокидывании внедорожника

07:24
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК , 5 авг - РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали в Приморье при опрокидывании внедорожника, за рулем которого был начинающий водитель, сообщает региональное УМВД РФ.
ДТП произошло на автодороге Лазо - Заповедное. По данным полиции, 22-летний водитель Toyota Land Cruiser, двигаясь со стороны Киевки в направлении села Беневское, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
"В результате автоаварии водитель и двое пассажиров - 21-летняя девушка и 30-лентий мужчина - госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Еще двое пассажиров - девушка 22 лет и 34-летний мужчина - погибли на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.
Стаж вождения водителя - с 2018 года. В этом году он привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
ДТП произошло в светлое время суток, грунтовая дорога была сухой. Проводится проверка.
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