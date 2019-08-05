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РИА Новости

МГУ вошел в сотню лучших университетов мира по качеству образования

07:05
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Вид на главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова занял 95-е место в списке лучших университетов мира по качеству образования по версии Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR), сообщили РИА Новости в пресс-службе "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".
По уровню востребованности выпускников на рынке труда МГУ занял 348-е место, по качеству научно-преподавательского состава — 174-е, по уровню научной деятельности — 249-е.

"По совокупности показателей университет опустился на 222-е место в мире", - следует из релиза.

Также в список двух тысяч лучших университетов мира вошли еще 18 российских вузов, среди которых:
Московский физико-технический институт,
Санкт-Петербургский государственный университет,
Новосибирский государственный университет,
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ",
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики",
Томский государственный университет.
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Как заявил президент CWUR Надим Махассен, научным работникам российских вузов необходимо публиковаться в авторитетных журналах из базы Международного научного индекса.

"Конкуренция в сфере образования очень высока, и российские вузы не могут себе позволить почивать на лаврах", - добавил он.

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Как составляется рейтинг

CWUR оценивает университеты по семи показателям: качество образования, востребованность выпускников на рынке труда, качество научно-преподавательского состава, уровень научной деятельности, качество публикаций, авторитет и цитируемость.
Качество образования измеряется по числу выпускников, которые удостоены крупных международных премий, наград и медалей, пропорционально размеру университета (25%).
Востребованность выпускников на рынке труда — по числу выпускников университета, которые занимали позиции топ-менеджеров в крупнейших мировых компаниях, пропорционально размеру университета (25%).
Качество научно-преподавательского состава — по числу тех, кто получил крупные международные премии, награды и медали (10%).
Уровень научной деятельности — по числу научных работ (10%).
Качество публикаций — по числу научных работ, опубликованных в ведущих изданиях (10%).
Авторитет — по числу научных работ, опубликованных в авторитетных журналах (10%).
Цитируемость — по числу научных работ, которые имеют высокий индекс цитирования (10%).
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