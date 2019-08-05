МГУ вошел в сотню лучших университетов мира по качеству образования

Вид на главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото

Вид на главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова занял 95-е место в списке лучших университетов мира по качеству образования по версии Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR), сообщили РИА Новости в пресс-службе "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".

По уровню востребованности выпускников на рынке труда МГУ занял 348-е место, по качеству научно-преподавательского состава — 174-е, по уровню научной деятельности — 249-е.

"По совокупности показателей университет опустился на 222-е место в мире", - следует из релиза.

Также в список двух тысяч лучших университетов мира вошли еще 18 российских вузов, среди которых:

— Московский физико-технический институт, Московский физико-технический институт, — Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, — Новосибирский государственный университет, Новосибирский государственный университет, — Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", — Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", — Томский государственный университет. Томский государственный университет.

Как заявил президент CWUR Надим Махассен, научным работникам российских вузов необходимо публиковаться в авторитетных журналах из базы Международного научного индекса.

"Конкуренция в сфере образования очень высока, и российские вузы не могут себе позволить почивать на лаврах", - добавил он.

Как составляется рейтинг

CWUR оценивает университеты по семи показателям: качество образования, востребованность выпускников на рынке труда, качество научно-преподавательского состава, уровень научной деятельности, качество публикаций, авторитет и цитируемость.

Качество образования измеряется по числу выпускников, которые удостоены крупных международных премий, наград и медалей, пропорционально размеру университета (25%).

Востребованность выпускников на рынке труда — по числу выпускников университета, которые занимали позиции топ-менеджеров в крупнейших мировых компаниях, пропорционально размеру университета (25%).

Качество научно-преподавательского состава — по числу тех, кто получил крупные международные премии, награды и медали (10%).

Уровень научной деятельности — по числу научных работ (10%).

Качество публикаций — по числу научных работ, опубликованных в ведущих изданиях (10%).

Авторитет — по числу научных работ, опубликованных в авторитетных журналах (10%).