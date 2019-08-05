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РИА Новости

Роботы типа "Федор" заменят людей во время работы в открытом космосе

06:03
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© РИА Новости / Александр Овчаров / Перейти в фотобанкАнтропоморфный робот "Федор"
Антропоморфный робот Федор
© РИА Новости / Александр Овчаров
Перейти в фотобанк
Антропоморфный робот "Федор" . Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Следующее поколение роботов "Федор" сможет работать в открытом космосе и сведет к минимуму необходимость выходов космонавтов за пределы станции, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко.
Ранее сообщалось, что перед полетом на МКС "Федор" сменил имя на Skybot F-850 и получил "голос" для общения с космонавтами. Кроме того, робот завел собственный аккаунт в Twitter. Skybot сейчас находится на Байконуре, где ведется его подготовка к полету на МКС. В вояж киберкосмонавт отправится 22 августа, а вернется 7 сентября. После стыковки "Союза МС-14" со станцией робота перенесут из корабля в российский сегмент, где он под управлением космонавта Александра Скворцова выполнит несколько задач.
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"В случае если все испытания пройдут успешно, следующее поколение роботов серии FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research - Финальный Экспериментальный Демонстрационный Объект Исследований - ред.) будет тестироваться за пределами орбитальной станции. В перспективе это позволит свести к минимуму риск работы космонавта в космическом пространстве при организации ремонтных работ на МКС других космических аппаратах", - сказал Блошенко.
Он пояснил, что во время предстоящего полета робот пределы станции покидать не будет. Его протестируют на выполнение команд космонавта-оператора.
"Решение о последующих полетах на околоземную орбиту и выходе в открытое космическое пространство антропоморфного робота Skybot F-850 будет принято по результатам обработки данных по текущему эксперименту. В данный момент существует проект полноценной программы дальнейших работ, но его пока преждевременно презентовать", - отметил Блошенко.
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