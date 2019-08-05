Роботы типа "Федор" заменят людей во время работы в открытом космосе

Ранее сообщалось, что перед полетом на МКС "Федор" сменил имя на Skybot F-850 и получил "голос" для общения с космонавтами. Кроме того, робот завел собственный аккаунт в Twitter. Skybot сейчас находится на Байконуре, где ведется его подготовка к полету на МКС. В вояж киберкосмонавт отправится 22 августа, а вернется 7 сентября. После стыковки "Союза МС-14" со станцией робота перенесут из корабля в российский сегмент, где он под управлением космонавта Александра Скворцова выполнит несколько задач.