В Сети высмеяли украинских военных, "потопивших" подлодку в Черном море

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В Сети высмеяли украинских военных, “потопивших” в ходе учений гипотетическую подводную лодку противника в Черном море.
Как сообщило ранее информагентство министерства обороны Украины "АрмияИнформ", на учениях экипаж вертолета Ка-27 обнаружил местонахождение противника и с помощью морской авиационной бомбы обозначил зону для нанесения удара. Экипажи противолодочных вертолетов и самолета Ан-26 уничтожили условного противника.
“Кажется, у вертолета что-то отвалилось”, - предположил пользователь Twitter @AlexeyZem.
“Осталось только попросить подводную лодку подплыть поближе к берегу, чтобы вертолет долетел”, - отметил @TabOooNoComment.
“Зверская мощь! Все два вертолета пришлось задействовать”, - написал в комментариях к статье портала Obozrevatel.ua пользователь Иван Васильевич.
“Глушить рыбу с вертолета – это же браконьерство”, - заметил Дмитрий Куцырь.
Ранее пользователи соцсетей с юмором отнеслись к заявлению украинских пограничников о том, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.