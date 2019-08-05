Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T03:09Z
https://ria.ru/20190805/1557161765.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152237/67/1522376705_0:162:3124:1919_1036x0_80_0_0_4d783ec25c89e847fa205a00724c8cac.jpg
РИА Новости

В Сети высмеяли украинских военных, "потопивших" подлодку в Черном море

03:09
37190
© Фото : Міністерство оборони УкраїниВоенно-транспортный самолет Ан-26 вооруженных сил Украины
Военно-транспортный самолет Ан-26 вооруженных сил Украины
© Фото : Міністерство оборони України
Военно-транспортный самолет Ан-26 вооруженных сил Украины. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В Сети высмеяли украинских военных, “потопивших” в ходе учений гипотетическую подводную лодку противника в Черном море.
Как сообщило ранее информагентство министерства обороны Украины "АрмияИнформ", на учениях экипаж вертолета Ка-27 обнаружил местонахождение противника и с помощью морской авиационной бомбы обозначил зону для нанесения удара. Экипажи противолодочных вертолетов и самолета Ан-26 уничтожили условного противника.
“Кажется, у вертолета что-то отвалилось”, - предположил пользователь Twitter @AlexeyZem.
“Осталось только попросить подводную лодку подплыть поближе к берегу, чтобы вертолет долетел”, - отметил @TabOooNoComment.
“Зверская мощь! Все два вертолета пришлось задействовать”, - написал в комментариях к статье портала Obozrevatel.ua пользователь Иван Васильевич.
“Глушить рыбу с вертолета – это же браконьерство”, - заметил Дмитрий Куцырь.
Ранее пользователи соцсетей с юмором отнеслись к заявлению украинских пограничников о том, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Украинские военные
29 июля, 05:19
В Сети высмеяли украинского журналиста, призвавшего ввести войска в Россию
585339161126
Обсудить 17
Ситуация на УкраинеУкраинаВ мире
Популярные комментарии
куча советской техники и не кого это не смущает, а как же закон против всего советского?
5 августа, 03:56
МДМихаил Дёмин
2610000
Главная заслуга укро вояк это новые надписи на советской технике и пошив новой формы в Качановской исправительной колонии №54, что на Харьковщине
5 августа, 03:20
Геннадий Solo
1860000
Рекомендуем
Певец Вилли Токарев
Стала известна причина смерти Вилли Токарева
РИА
Новости
Авиабилеты и паспорта
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить в самолет
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Бухта города Балаклавы в Крыму
Как в России отреагировали на заявление Помпео о "возврате" Крыма
Лента
новостей
Врач в медицинской маске
Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик
Высокоскоростной поезд Сапсан
"Сапсан" сообщением Петербург – Москва задержали из-за гибели зацепера
Граница Украины и России
В Совфеде рассказали, что выиграет Россия от бегства украинцев за рубеж
Ростов-на-Дону
Сильный ливень в Ростове повалил деревья и подтопил дома
Полиция
Девочку, которую искали под Волгоградом четыре дня, нашли живой
Карты национальной платежной системы Мир
СМИ: в России может появиться новый способ получения зарплат
Молоко в бутылках
Чешский производитель молока оценил убытки от российского продэмбарго
Американская актриса Эшли Бенсон и модель Кара Делевинь
Модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей подругой
Танковый биатлон -2019. Индивидуальная гонка
Российские военные на конкурсе "Танковый биатлон" побили рекорд 2017 года
Магазин
Ответные меры РФ привели к падению в Чехии закупочных цен на фрукты на 20%
Остров Кунашир
Япония выразила протест России из-за учений на Курилах
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34Горняки Донецкой области вышли на шествие с требованием выплаты зарплат
09:29ЦИК Украины пересчитала голоса на проблемном округе в Донецкой области
09:27В Челябинске после гибели животных в контактном зоопарке возбудили дело
09:21Энергетики восстановили газопровод в Коми после разрыва трубы и пожара
09:20Разработчик рассказал об испытаниях новейших бронемашин "Атлет"
09:19В Австралии не получали запрос США о размещении ракет средней дальности
09:14В ДНР из-за непогоды остались без света около четырех тысяч абонентов
09:13Компания в ХМАО после отказа в признании "ЮТэйр" банкротом подала новый иск
09:12В Вологодской области локализовали пожар на фанерном комбинате
09:12В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
09:11В Минтрансе не ожидают удорожания авиабилетов из-за переноса серверов
09:09СМИ сообщили о резком падении поставок российского угля на Украину
09:06Ученые разработают систему поиска пожароопасных участков с беспилотника
09:02В Крыму могут построить плавучий док для атомных ледоколов, сообщил "Ъ"
09:01Команда Greenpeace встретит косаток из "китовой тюрьмы" в Иннокентьевка
08:59Самолеты-разведчики ЦВО выявили 11 очагов возгорания леса в Сибири
08:57Названы самые популярные месяцы для свадеб в России
08:56В Магаданской области размыло ряд участков трассы Палатка — Кулу — Нексикан
08:51Роспотребнадзор с 2017 года нашел нарушения более в 135 партиях минералки
08:50Гидрологи понизили прогноз по уровню Амура у Хабаровска во время паводка
Лента новостейМолния